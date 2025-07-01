خبر في الجول - فاركو يقدم عرضا لضم لاعب استاد مالي
الثلاثاء، 01 يوليه 2025 - 15:17
كتب : عمرو نبيل
يرغب نادي فاركو في التعاقد مع لاسين كوما لاعب وسط نادي استاد مالي.
لاسين كوما
النادي : استاد مالي
ويواصل نادي فاركو محاولات تعزيز صفوفه تحضيرا للموسم الجديد.
وحسبما علم FilGoal.com فإن فاركو قدم عرضا لنادي استاد مالي ، من أجل الحصول على خدمات لاعب خط الوسط ، لاسين كوما.
ويسعى فاركو للاتفاق مع نادي استاد مالي على قيمة الصفقة بعد الاتفاق على البنود الشخصية للاعب.
ويجيد كوما صاحب الـ21 عاما اللعب في مركز وسط الملعب الهجومي.
ويتولى أحمد خطاب تدريب نادي فاركو بعدما نجح في خوض مجموعة المنافسة على اللقب بالموسم المنصرم.
واختتم فاركو الموسم الماضي في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة.
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