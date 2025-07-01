بعد الفوز على سيتي.. مكافآت مالية ضخمة لـ الهلال من كأس العالم للأندية

الثلاثاء، 01 يوليه 2025 - 15:16

كتب : FilGoal

الهلال - مانشستر سيتي - كاليدو كوليبالي

جمع نادي الهلال السعودي حتى الآن جوائز مالية ضخمة جراء مشاركته وتقدمه في الأدوار ببطولة كأس العالم للأندية.

وحقق الهلال السعودي فوزا تاريخا على مانشستر سيتي الإنجليزي في كأس العالم للأندية برباعية مقابل 3 أهداف، ليتأهل إلى ربع نهائي البطولة بطريقة درامية مثيرة.

ووصلت مجموع الجوائز إلى 34 مليون دولار مقسمة كالتالي:

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9.5 مليون دولار للمشاركة في البطولة.

مليون دولار للتعادل مع ريال مدريد.

مليون دولار للتعادل مع ريد بول سالزبورج.

مليونا دولار للفوز على باتشوكا.

7.5 مليون دولار للتأهل لدور الـ16.

13 مليون دولار للتأهل إلى ربع النهائي.

وفاز الهلال على مانشستر سيتي في دور الـ16 من مونديال الأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مباراة وصلت إلى الأشواط الإضافية.

واستطاع الهلال التقدم على مانشستر سيتي 3 مرات في المباراة ليخرج فائزا بطريقة مثيرة وسيناريو خيالي.

ليضرب الهلال موعدا في ربع نهائي كأس العالم للأندية مع فلومينينسي البرازيلي الذي نجح في التغلب على إنتر.

وبعد هذا الانتصار التاريخي ستستمر جماهير الزعيم في الاحتفالات في كل أنحاء المملكة العربية السعودية احتفالا بالتأهل التاريخي دون أن تنام.

وأصبح مانشستر سيتي ثاني الفرق الأوروبية التي تخرج من دور الـ16 للبطولة بعد إنتر الإيطالي.

بينما يستمر الهلال السعودي كممثل العرب الوحيد في المونديال حتى الآن.

وأنهى الهلال السعودي سلسلة 20 مباراة دون فوز للفرق الآسيوية ضد الفرق الأوروبية في بطولات كأس العالم للأندية.

الهلال كأس العالم للأندية مانشستر سيتي
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