في الجول يكشف موعد وصول فيريرا ومساعديه للقاهرة لتدريب الزمالك

الثلاثاء، 01 يوليه 2025 - 14:46

كتب : FilGoal

يانيك فيريرا

ينتظر نادي الزمالك وصول البلجيكي يانيك فيريرا لتدريب الفريق خلفا لـ أيمن الرمادي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن فيريرا سيصل للقاهرة غدا الأربعاء رفقة 4 مساعدين أجانب بعد إتمام الاتفاق لتدريب الزمالك.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن حازم إمام سيكون الباقي الوحيد من الجهاز الفني السابق رفقة فيريرا.

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وكان الزمالك يبحث عن مدرب جديد بعد انتهاء عقد أيمن الرمادي بنهاية الموسم المنقضي وتوجيه الزمالك الشكر للرمادي.

يانيك فيريرا بليجيكي الجنسية يبلغ من العمر 44 عاما.

وتولى راسينج مولنبيك، وستاندرلييج، وسينت ترويدن بالدوري البلجيكي، والرياض السعودي، وأمونيا نيقوسيا القبرصي، وعمل مساعدا بنادي الشباب السعودي، وجينك البلجيكي.

وتوج المدرب البلجيكي خلال مسيرته ببطولة الكأس مع ستاندرلييج موسم 2015 - 2016، وبطولة دوري الدرجة الثانية البلجيكي مع سينت ترويدن.

وكان نادي مولنبيك البلجيكي آخر محطات يانيك فيريرا التدريبية والتي انتهت في أبريل الماضي.

وتولى فيريرا قيادة الفريق من مارس 2024 وحتى أبريل الماضي.

وقاد فيريرا 31 مباراة في الموسم المنقضي ونجح في تحقيق الفوز 18 مرة مقابل 7 تعادلات و6 هزائم.

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