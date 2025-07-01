سكاي: إنسيني وتورونتو يتوصلان لاتفاق لفسخ العقد بالتراضي

توصل لورينزو إنسيني لاعب تورونتو وناديه إلى اتفاق لفسخ العقد بالتراضي.

لورينزو إنسيني النادي : تورونتو تورونتو

وحسب شبكة سكاي سبورت، فإن رغبة اللاعب والنادي كانت حاسمة في التوصل للاتفاق لفسخ العقد قبل نهايته بعام.

ولعب الجناح الإيطالي رفقة تورونتو لمدة 3 أعوام ونصف.

وشارك إنسيني مع تورونتو الكندي المشارك في الدوري الأمريكي في 13 مباراة خلال الموسم الجاري وسجل هدفا وصنع 3 آخرين.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 34 عاما إلى إنسيني قادما من نابولي في صيف 2022 دون مقابل.

وتكون إنسيني في الفئات السنية المختلفة مع نابولي وخرج معارا أكثر من مرة إلى كافيزي وفوجيا وبيسكارا قبل أن يستقر مع البارتينوبي لمدة 10 أعوم بشكل متواصل ثم الانتقال إلى تورونتو.

وإجمالا، لعب إنسيني رفقة تورونتو في 76 مباراة وسجل 19 هدفا وصنع 16 آخرين.

ولم يتوج إنسيني بأي بطولة رفقة تورونتو.

ولم تتضح بعد الخطوة المقبلة لإنسيني سواء العودة إلى الدوري الإيطالي أو الاستمرار في الدوري الأمريكي.