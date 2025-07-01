"أحترم رأي زميل أو رئيس النادي ولكن".. تشالهان أوجلو يرد على مزاعم رغبته في الرحيل

الثلاثاء، 01 يوليه 2025 - 14:12

كتب : FilGoal

هاكان تشالهان أوجلو - إنتر

رد هاكان تشالهان أوجلو لاعب إنتر على مزاعم جيوزيبي ماروتا رئيس النادي ولاوتارو مارتينيز قائد الفريق بأن عليه الرحيل بسبب رغبته في ذلك.

وحسب التقارير الإخبارية، فإن نادي جالاتا سراي يرغب بشدة في التعاقد مع اللاعب التركي في فترة الانتقالات الصيفية، لكن الطلبات المادية لإنتر تعيق الأمر حتى الآن.

وهاجم لاوتارو مارتينيز قائد الفريق بقوة من يريد الرحيل قائلا عقب مباراة فلومينينسي للصحفيين: "أريد أن أحارب من أجل الفوز بالبطولات الكبرى، من يريد الاستمرار مع إنتر سيكون الأمر جيدا ولنحارب، ومن لا يريد البقاء يمكنه أن يرحل".

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وأضاف "نحن بحاجة إلى لاعبين يريدون التواجد هنا، نحن نرتدي قميصا مهما ونريد العقليات الكبرى أو أرجوكم ارحلوا".

وأتم "نحن نفعل كل شيء هنا، وقد رأيتُ أشياءً كثيرة لم تعجبني. أنا القائد وأريد أن أبقى في القمة. الرسالة واضحة: من لا يريد البقاء فوداعًا".

ثم خرج ماروتا ليوضح أن اللاعب الذي كان يقصده لاوتارو هو هاكان، وأن النادي سيتحدث مع اللاعب وإذا توافرت الظروف للانفصال سيحدث ذلك دون أي مشاكل.

وجاء رد هاكان كالتالي:

قررت أن أرافق الفريق في أمريكا رغم الإصابة التي عانيت منها في نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن تعرضت لإصابة أخرى وكان التشخيص واضحا بتمزق عضلي، لذلك لم أشارك، لا يوجد أسرار.

الخسارة من فلومينينسي مؤلمة وعشته بحزن ليس بصفتي لاعب، بل كشخص يهتم حقا بهذا الفريق.

تواصلت مع زملائي فورا بعد المباراة لأعبر عن دعمي لهم لأن هذا ما يفعله من يهتم فعلا.

أكثر ما آلمني هو الكلمات التي قيلت بعد ذلك، كلمات قاسية وتفرق لا توحد، لم أبحث يوما عن الأعذار ودائما ما أتحمل المسؤولية وأحاول أن أكون مرجعا للفريق وليس بالكلام بل بالأفعال.

أحترم كل الآراء حتى رأي زميل أو رئيس النادي، لكن الاحترام لا يجب أن يكون من طرف واحد.

لم أخن هذا النادي أبدا ولم أقل يوما إنني غير سعيد مع إنتر.

تلقيت في الماضي عروض مغرية جدا، لكنني قررت البقاء لأنني أعرف ماذا تعني لي هذه الألوان وكنت أظن أن قراراتي كافية لفهم رسالتي.

تعلمت أن القائد الحقيقي هو من يقف بجانب زملائه وليس من يبحث عن مذنب عندما يكون ذلك هو الخيار الأسهل.

أحب هذا النادي وهذه الألوان التي قدمت لها كل شيء.

المستقبل؟ سنرى، لكن التاريخ سيتذكر دائما من بقي ثابتا لا من رفع صوته أكثر.

وكان إنتر قد ضم هاكان قادما من غريمه ميلان دون مقابل في صيف 2021.

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