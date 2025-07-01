خبر في الجول - بعدما ارتبط بالزمالك.. مودرن سبورت يتمم اتفاقه بشأن ضم مدافع المنصورة

أتم نادي مودرن سبورت اتفاقه بشأن ضم محمد يسري مدافع المنصورة بالموسم المقبل.

ويواصل مودرن سبورت تدعيم صفوف تحضيرا لخوض منافسات الموسم الجديد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مودرن سبورت أتم اتفاقه مع المنصورة بشأن ضم محمد يسري مدافع الفريق بعدما ارتبط بالانتقال للزمالك في وقت سابق.

ومن المقرر أن ينضم محمد يسري إلى نادي مودرن سبورت، بعدما كان محط أنظار نادي الزمالك.

وسينضم يسري صاحب الـ21 عاما الذي يجيد في مركزي قلب الدفلع ووسط الملعب لمودرن سبورت لمدة 4 سنوات.

وتعاقد مودرن سبورت مع كل من محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي، ورشاد المتولي صانع ألعاب بتروجت.

كما تعاقد مع عماد حمدي قادما من الإسماعيلي ليصبح ثالث صفقات مودرن سبورت الصيفية.

يأتي ذلك بعد تعيين مجدي عبد العاطي مديرا فنيا للفريق في الموسم الجديد، خلفا للجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني السابق للفريق.