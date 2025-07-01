كأس العالم للأندية - موعد مباراة الهلال ضد فلومينينسي.. والقنوات الناقلة

يواصل الهلال السعودي رحلته في كأس العالم للأندية، بعد تأهله التاريخي لدور الـ8 على حساب مانشستر سيتي.

وحقق الهلال السعودي فوزا تاريخا على مانشستر سيتي الإنجليزي في كأس العالم للأندية برباعية مقابل 3 أهداف، ليتأهل إلى ربع نهائي البطولة بطريقة درامية مثيرة.

وفاز الهلال على مانشستر سيتي في دور الـ16 من مونديال الأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مباراة وصلت إلى الأشواط الإضافية.

واستطاع الهلال التقدم على مانشستر سيتي 3 مرات في المباراة ليخرج فائزا بطريقة مثيرة وسيناريو خيالي.

ليضرب الهلال موعدا في ربع نهائي كأس العالم للأندية مع فلومينينسي البرازيلي الذي نجح في التغلب على إنتر.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة 4 يوليو.

وتنطلق صافرة البداية في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة.

ويستضيف ملعب كامبينج وورلد ستاديوم هذه المباراة في أورلاندو.

وتذاع عبر قناة إم بي سي مصر 2 وموقع DAZN.