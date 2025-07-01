ذا أثليتك: ريال مدريد يسرع مفاوضاته مع بنفيكا لضم كاريراس

كشفت تقارير عن إسراع نادي ريال مدريد وتيرة مفاوضاته للتعاقد مع ألفارو كاريراس الظهير الأيسر لنادي بنفيكا البرتغالي.

ويملك اللاعب في عقده مع بنفيكا شرطا جزائيا مقابل 50 مليون يورو ولكن ريال مدريد كان يرغب في تخفيض المبلغ.

وبحسب شبكة ذا أثليتك، فإن ريال مدريد يحاول حسم صفقة ألفارو كاريراس في شهر يوليو.

وأوضحت التقارير ذاتها أن المفاوضات تتسارع بعد خروج بنفيكا من كأس العالم للأندية.

وكان كاريراس -22 عاما- من ناشئي ريال مدريد حتى رحل إلى مانشستر يونايتد في 2022.

ثم رحل إلى غرناطة معارا من مانشستر يونايتد، وبعدها لعب مع غرناطة على سبيل الإعارة.

وأعير كاريراس إلى بنفيكا في شتاء 2024 قبل أن يتعاقد معه بنفيكا بشكل دائم مقابل 6 ملايين يورو.

ويلعب كاريراس في مركز الظهير الأيسر كما يمكنه اللعب في قلب الدفاع.

ويرتبط الظهير الإسباني بتعاقد مع بنفيكا حتى صيف 2029.

وخاض كاريراس 49 مباراة مع بنفيكا هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وساهم الظهير الإسباني في 9 أهداف طوال الموسم إذ سجل أربعة وصنع 5 آخرين.

وأعلن ريال مدريد تعاقده مع ترينت ألسكندر أرنولد ودين هوياسن مدافع بورنموث مقابل 50 مليون يورو.