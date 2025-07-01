سافيتش: الفوز على مانشستر سيتي إثبات لكل من يعتقد أننا نلعب في دوري ضعيف

يرى سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش لاعب وسط الهلال أن فوز فريقه على مانشتسر سيتي رد على كل المشككين في قوة الدوري السودي.

وحقق الهلال السعودي فوزا تاريخا على مانشستر سيتي الإنجليزي في كأس العالم للأندية برباعية مقابل 3 أهداف، ليتأهل إلى ربع نهائي البطولة بطريقة درامية مثيرة.

وقال سافيتش في تصريحات للصحفيين: "قدمنا مباراة للتاريخ، ووصلنا إلى الدور ربع النهائي، وهذا إثبات لكل من يعتقد أننا نلعب في دوري ضعيف، أو أن الدوري السعودي ليس على المستوى، بالعكس مجددا اليوم أثبتنا أن المنافسة التي نلعب فيها دوري قوي، وأثبتنا ذلك أمام العالم".

وأضاف "افتقاد عدد من اللاعبين ليس بالأمر الجيد، لكن الفريق يمتلك أسماء عديدة قادرة على تقديم عطاءات مميزة".

وأتم "مانشستر سيتي يعد من صفوة الأندية بالعالم، ولكن نحن وقفنا وقفة جماعية بتقارب الصفوف ودافعنا ببسالة، وبين الشوطين طلب المدرب منا الاستمرار لأننا كنا نسير بالاتجاه الإيجابي".

وفاز الهلال على مانشستر سيتي في دور الـ16 من مونديال الأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مباراة وصلت إلى الأشواط الإضافية.

واستطاع الهلال التقدم على مانشستر سيتي 3 مرات في المباراة ليخرج فائزا بطريقة مثيرة وسيناريو خيالي.

ليضرب الهلال موعدا في ربع نهائي كأس العالم للأندية مع فلومينينسي البرازيلي الذي نجح في التغلب على إنتر.

وبعد هذا الانتصار التاريخي ستستمر جماهير الزعيم في الاحتفالات في كل أنحاء المملكة العربية السعودية احتفالا بالتأهل التاريخي دون أن تنام.

وأصبح مانشستر سيتي ثاني الفرق الأوروبية التي تخرج من دور الـ16 للبطولة بعد إنتر الإيطالي.

بينما يستمر الهلال السعودي كممثل العرب الوحيد في المونديال حتى الآن.

وأنهى الهلال السعودي سلسلة 20 مباراة دون فوز للفرق الآسيوية ضد الفرق الأوروبية في بطولات كأس العالم للأندية.