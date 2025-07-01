إنزاجي: كان علينا تسلق جبل يواجهنا حتى لو فقدنا الأكسجين من أجل الوصول لقمته

أعرب سيموني إنزاجي مدرب الهلال عن سعادته البالغة عقب تأهل فريقه لربع نهائي كأس العالم للأندية بالفوز على مانشتسر سيتي.

وحقق الهلال السعودي فوزا تاريخا على مانشستر سيتي الإنجليزي في كأس العالم للأندية برباعية مقابل 3 أهداف، ليتأهل إلى ربع نهائي البطولة بطريقة درامية مثيرة.

وقال إنزاجي مدرب الهلال في مؤتمر صحفي: "هزمنا فريقا رائعا، ما حدث كان مستحيلا، لكننا لعبنا بعزيمة كبيرة، أبارك لهم على قتالهم في كل دقيقة، لقد جلبوا الفخر لكل مشجعي الهلال وللكرة السعودية"

وأضاف "اللعب ضد سيتي كان مرهقا، لكن اللاعبين كانوا في وضعية انتصارية، ليس من السهل على الإطلاق هزيمة فريق بهذا الحجم".

وتابع "كان علينا تقديم عملٍ استثنائي أمام مانشستر سيتي، كان علينا تسلّق جبل يواجهنا حتى لو فقدنا الأكسجين من أجل الوصول لقمته".

وأتم "الفريق يعاني من الإعياء بعد خوض 4 مباريات خلال 15 يوما، لكن شاهدت الرغبة الكبيرة من الجميع، التضحية كانت كبيرة، لذلك أنا راض عنهم".

وفاز الهلال على مانشستر سيتي في دور الـ16 من مونديال الأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مباراة وصلت إلى الأشواط الإضافية.

واستطاع الهلال التقدم على مانشستر سيتي 3 مرات في المباراة ليخرج فائزا بطريقة مثيرة وسيناريو خيالي.

ليضرب الهلال موعدا في ربع نهائي كأس العالم للأندية مع فلومينينسي البرازيلي الذي نجح في التغلب على إنتر.

وبعد هذا الانتصار التاريخي ستستمر جماهير الزعيم في الاحتفالات في كل أنحاء المملكة العربية السعودية احتفالا بالتأهل التاريخي دون أن تنام.

وأصبح مانشستر سيتي ثاني الفرق الأوروبية التي تخرج من دور الـ16 للبطولة بعد إنتر الإيطالي.

بينما يستمر الهلال السعودي كممثل العرب الوحيد في المونديال حتى الآن.

وأنهى الهلال السعودي سلسلة 20 مباراة دون فوز للفرق الآسيوية ضد الفرق الأوروبية في بطولات كأس العالم للأندية.