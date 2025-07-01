مواعيد مباريات الثلاثاء 1 يوليو - ريال مدريد ضد يوفنتوس.. ودورتموند يواجه مونتيري فجرا
الثلاثاء، 01 يوليه 2025 - 10:33
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم الثلاثاء باقي منافسات دور الـ16 من بطولة كاس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
ويلعب ريال مدريد ضد يوفنتوس في مواجهة مرتقبة ضمن دور الـ16 من كأس العالم للأندية.
وتذاع المباراة على قناة إم بي سي مصر 2 ويعلق عليها فارس عوض، فيما يعلق عبدالله الحربي على ( mbc action )
فيما يواجه بوروسيا دورتموند نظيره مونتيري المكسيكي في قمة مرتقبة ضمن الدور ذاته.
وتذاع المباراة عبر قناة إم بي سي مصر 2 ويعلق عليها مدحت شلبي، فيما يعلق حاتم بطيشة على ( mbc action ).
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