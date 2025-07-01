إنزاجي: الهلال استحق الفوز على سيتي

يرى سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال السعودي أن فريقه استحق الفوز على مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية.

وقال إنزاجي عقب المباراة عبر DAZN: "أشعر برضا كبير لاعبينا أجادوا وقدموا مباراة تاريخية ضد خصم عظيم وكنا نستحق الفوز بفضل أداء اللاعبين".

وأضاف "أنا سعيد جدا لهؤلاء المشجعين الرائعين ولنادينا الذي يقف إلى جانبنا دائما وللاعبين لأنهم قدموا مباراة رائعة رغم كل المشاكل التي واجهناها".

وأتم تصريحاته "اللاعبون كانوا ذو فاعلية كبيرة أمام المرمى، رغم تلقيهم 3 أهداف تمكنوا من تسجيل 4 أهداف من 6 تسديدات ونجحنا في استغلال ضعف دفاع مانشستر سيتي".

وحقق الهلال السعودي فوزا تاريخا على مانشستر سيتي الإنجليزي في كأس العالم للأندية برباعية مقابل 3 أهداف، ليتأهل إلى ربع نهائي البطولة بطريقة درامية مثيرة.

وفاز الهلال على مانشستر سيتي في دور الـ16 من مونديال الأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مباراة وصلت إلى الأشواط الإضافية.

واستطاع الهلال التقدم على مانشستر سيتي 3 مرات في المباراة ليخرج فائزا بطريقة مثيرة وسيناريو خيالي.

ليضرب الهلال موعدا في ربع نهائي كأس العالم للأندية مع فلومينينسي البرازيلي الذي نجح في التغلب على إنتر.

وبعد هذا الانتصار التاريخي ستستمر جماهير الزعيم في الاحتفالات في كل أنحاء المملكة العربية السعودية احتفالا بالتأهل التاريخي دون أن تنام.

وأصبح مانشستر سيتي ثاني الفرق الأوروبية التي تخرج من دور الـ16 للبطولة بعد إنتر الإيطالي.

بينما يستمر الهلال السعودي كممثل العرب الوحيد في المونديال حتى الآن.

وأنهى الهلال السعودي سلسلة 20 مباراة دون فوز للفرق الآسيوية ضد الفرق الأوروبية في بطولات كأس العالم للأندية.