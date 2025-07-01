روبن دياز: لا يوجد ما أقوله بعد الخسارة من الهلال

أكد روبن دياز لاعب مانشستر سيتي على أن فريقه لعب بجدية أمام الهلال السعودي رغم الخسارة والخروج من كأس العالم للأندية.

روبن دياش النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وقال دياز عقب المباراة عبر DAZN: "لعبنا بكل جدية حتى اللحظات الأخيرة ولا يوجد ما أقوله".

وأضاف "في الشوط الأول كان لنا العديد من الفرص لكن في الشوط الثاني لعبنا بشكل أكثر جدية بسبب تحركات الهلال".

وأشار "حان الوقت للراحة وإفراغ العقل ونحن نقدر كل الجهد الذي بذلك كل فرد في الفريق، بالفعل صنعنا بيئة مهيئة للعب والآن سوف نستعد لما هو قادم".

وأتم تصريحاته "كنا نعلم أن هناك اهتمام كبير من الهلال بالمباراة، كنا نعلم أنهم فريق جيد للغاية ونعرف لاعبيهم وما يستطيعوا فعله في الملعب، ومثل هذه المباريات كان يجب أن نكون في أفضل حالاتنا".

وحقق الهلال السعودي فوزا تاريخا على مانشستر سيتي الإنجليزي في كأس العالم للأندية برباعية مقابل 3 أهداف، ليتأهل إلى ربع نهائي البطولة بطريقة درامية مثيرة.

وفاز الهلال على مانشستر سيتي في دور الـ16 من مونديال الأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مباراة وصلت إلى الأشواط الإضافية.

واستطاع الهلال التقدم على مانشستر سيتي 3 مرات في المباراة ليخرج فائزا بطريقة مثيرة وسيناريو خيالي.

ليضرب الهلال موعدا في ربع نهائي كأس العالم للأندية مع فلومينينسي البرازيلي الذي نجح في التغلب على إنتر.

وبعد هذا الانتصار التاريخي ستستمر جماهير الزعيم في الاحتفالات في كل أنحاء المملكة العربية السعودية احتفالا بالتأهل التاريخي دون أن تنام.

وأصبح مانشستر سيتي ثاني الفرق الأوروبية التي تخرج من دور الـ16 للبطولة بعد إنتر الإيطالي.

بينما يستمر الهلال السعودي كممثل العرب الوحيد في المونديال حتى الآن.

وأنهى الهلال السعودي سلسلة 20 مباراة دون فوز للفرق الآسيوية ضد الفرق الأوروبية في بطولات كأس العالم للأندية.