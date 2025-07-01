ماركوس ليوناردو: تذكرت والدتي المريضة بعدما سجلت هدفين في مانشستر سيتي

أهدى ماركوس ليوناردو مهاجم الهلال السعودي هدفيه في مانشستر سيتي إلى والدته المريضة بعد أن أصبحت أفضل.

ماركوس ليوناردو النادي : الهلال الهلال

وقال ليوناردو عقب المباراة عبر DAZN: "مررت بفترة عصيبة خلال الشهرين الماضيين، أمضت والدتي 70 يوما في العناية المركزة واليوم هي بخير الحمد لله".

وأضاف "عندما سجلت الهدفين تذكرتها وهي شاهدت المباراة، لذلك علينا أن نفكر في عائلاتنا".

وأتم تصريحاته "الناس يريدون لنا الأفضل، لو لم يشاهدونا لما كنت هنا اليوم وسجلت هدفين".

وحقق الهلال السعودي فوزا تاريخا على مانشستر سيتي الإنجليزي في كأس العالم للأندية برباعية مقابل 3 أهداف، ليتأهل إلى ربع نهائي البطولة بطريقة درامية مثيرة.

وفاز الهلال على مانشستر سيتي في دور الـ16 من مونديال الأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مباراة وصلت إلى الأشواط الإضافية.

واستطاع الهلال التقدم على مانشستر سيتي 3 مرات في المباراة ليخرج فائزا بطريقة مثيرة وسيناريو خيالي.

ليضرب الهلال موعدا في ربع نهائي كأس العالم للأندية مع فلومينينسي البرازيلي الذي نجح في التغلب على إنتر.

وبعد هذا الانتصار التاريخي ستستمر جماهير الزعيم في الاحتفالات في كل أنحاء المملكة العربية السعودية احتفالا بالتأهل التاريخي دون أن تنام.

وأصبح مانشستر سيتي ثاني الفرق الأوروبية التي تخرج من دور الـ16 للبطولة بعد إنتر الإيطالي.

بينما يستمر الهلال السعودي كممثل العرب الوحيد في المونديال حتى الآن.

وأنهى الهلال السعودي سلسلة 20 مباراة دون فوز للفرق الآسيوية ضد الفرق الأوروبية في بطولات كأس العالم للأندية.