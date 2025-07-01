كوليبالي: أظهرنا قوة الهلال أمام أحد أفضل فرق العالم

عبر كاليدو كوليبالي مدافع الهلال السعودي عن سعادته بالفوز على مانشستر سيتي، مؤكدا أن فريقه نجح في إظهار قوته أمام أحد أقوى فرق العالم.

وقال كوليبالي عقب المباراة عبر DAZN: "كنا نعلم أنها ستكون مواجهة صعبة ضد أفضل فريق في العالم وأردنا إظهار أفكارنا ومواهبنا وقوتنا وقدمنا مباراة رائعة".

وأضاف "نجحنا في استغلال الفرص وأردنا أن نظهر أن الهلال يمتلك القوة والموهبة اللازمة للتواجد هنا وأظهرنا عقلية رائعة".

وأشار "دافعنا بقوة وهاجمنا بقوة وكنا نستعد جيدا لهذه المباراة".

وأردف "سعيد للغاية بهذا الإنجاز في هذه المباراة الصعبة وأظهرنا كل مواهب الفريق بشكل جماعي".

وأتم تصريحاته "أن نسجل أمام مانشستر سيتي في هذا التوقيت وأنا سعيد بشكل شخصي بهدفي في المباراة".

وحقق الهلال السعودي فوزا تاريخا على مانشستر سيتي الإنجليزي في كأس العالم للأندية برباعية مقابل 3 أهداف، ليتأهل إلى ربع نهائي البطولة بطريقة درامية مثيرة.

وفاز الهلال على مانشستر سيتي في دور الـ16 من مونديال الأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مباراة وصلت إلى الأشواط الإضافية.

واستطاع الهلال التقدم على مانشستر سيتي 3 مرات في المباراة ليخرج فائزا بطريقة مثيرة وسيناريو خيالي.

ليضرب الهلال موعدا في ربع نهائي كأس العالم للأندية مع فلومينينسي البرازيلي الذي نجح في التغلب على إنتر.

وبعد هذا الانتصار التاريخي ستستمر جماهير الزعيم في الاحتفالات في كل أنحاء المملكة العربية السعودية احتفالا بالتأهل التاريخي دون أن تنام.

وأصبح مانشستر سيتي ثاني الفرق الأوروبية التي تخرج من دور الـ16 للبطولة بعد إنتر الإيطالي.

بينما يستمر الهلال السعودي كممثل العرب الوحيد في المونديال حتى الآن.

وأنهى الهلال السعودي سلسلة 20 مباراة دون فوز للفرق الآسيوية ضد الفرق الأوروبية في بطولات كأس العالم للأندية.