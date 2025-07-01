كنو: لا يقدر على مانشستر سيتي إلا الله

شدد محمد كنو لاعب وسط الهلال السعودي على أن لاعبي فريقه كانوا على يقين بالفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال كنو عقب المباراة عبر DAZN: "كانت مباراة كبيرة من الطرفين، حاولنا أن نؤدي وفعلنا كل ما في وسعنا وحققنا الفوز".

وأضاف "بعد الهدف الثالث علمنا أننا نستطيع التسجيل والفوز وبالفعل لعبنا وحققنا ما نريد".

وأكمل "مبروك لجمهور الهلال والشعب السعودي بالكامل، كانت مباراة صعبة وجميلة ضد فريق قوي مثل مانشستر سيتي".

وأتم تصريحاته "مانشستر سيتي من أقوى فرق العالم ولا يقدر عليه إلا ربنا".

وحقق الهلال السعودي فوزا تاريخا على مانشستر سيتي الإنجليزي في كأس العالم للأندية برباعية مقابل 3 أهداف، ليتأهل إلى ربع نهائي البطولة بطريقة درامية مثيرة.

وفاز الهلال على مانشستر سيتي في دور الـ16 من مونديال الأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مباراة وصلت إلى الأشواط الإضافية.

واستطاع الهلال التقدم على مانشستر سيتي 3 مرات في المباراة ليخرج فائزا بطريقة مثيرة وسيناريو خيالي.

ليضرب الهلال موعدا في ربع نهائي كأس العالم للأندية مع فلومينينسي البرازيلي الذي نجح في التغلب على إنتر.

وبعد هذا الانتصار التاريخي ستستمر جماهير الزعيم في الاحتفالات في كل أنحاء المملكة العربية السعودية احتفالا بالتأهل التاريخي دون أن تنام.

وأصبح مانشستر سيتي ثاني الفرق الأوروبية التي تخرج من دور الـ16 للبطولة بعد إنتر الإيطالي.

بينما يستمر الهلال السعودي كممثل العرب الوحيد في المونديال حتى الآن.

وأنهى الهلال السعودي سلسلة 20 مباراة دون فوز للفرق الآسيوية ضد الفرق الأوروبية في بطولات كأس العالم للأندية.