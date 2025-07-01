جوارديولا: أهنئ السعودية على فوز الهلال

الثلاثاء، 01 يوليه 2025 - 07:41

كتب : FilGoal

جوارديولا

يرى جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه كان يجب أن يحول الفرص التي أتيحت له أمام الهلال السعودي إلى أهداف من أجل تحقيق الفوز.

وقال جوارديولا عقب المباراة: "أتقدم بالتهنئة إلى السعودية على هذا الانتصار".

وأضاف "بالطبع كانت رحلة لا تصدق للفريق في كأس العالم، اللاعبين قدموا كل ما لديهم لكن هذه هي كرة القدم".

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وأكمل "حاولنا الحصول على الفرص وبالفعل كان لنا الكثير من الفرص لكن لم نسجل، وكان يجب أن نبذل قصارى جهدنا في الشوط الثاني".

وأشار "الرحلة سوف تستمر ونرغب في التحسن وسنحاول استغلال الفرص، شكرا لكل اللاعبين وأنا ممتن للأداء المبهر الذي أظهروه في الملعب، الجميع بذل كل ما في وسعه وكنا نريد أن نصنع شيئا جيدا".

وأتم تصريحاته "هذه نقطة حاسمة للكثير من اللاعبين، رأينا أداء الفريق والآن نستطيع أن نعود ونحصل على راحة بعد هذا الموسم الطويل ثم نبدأ الاستعداد للموسم المقبل".

وحقق الهلال السعودي فوزا تاريخا على مانشستر سيتي الإنجليزي في كأس العالم للأندية برباعية مقابل 3 أهداف، ليتأهل إلى ربع نهائي البطولة بطريقة درامية مثيرة.

وفاز الهلال على مانشستر سيتي في دور الـ16 من مونديال الأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مباراة وصلت إلى الأشواط الإضافية.

واستطاع الهلال التقدم على مانشستر سيتي 3 مرات في المباراة ليخرج فائزا بطريقة مثيرة وسيناريو خيالي.

ليضرب الهلال موعدا في ربع نهائي كأس العالم للأندية مع فلومينينسي البرازيلي الذي نجح في التغلب على إنتر.

وبعد هذا الانتصار التاريخي ستستمر جماهير الزعيم في الاحتفالات في كل أنحاء المملكة العربية السعودية احتفالا بالتأهل التاريخي دون أن تنام.

وأصبح مانشستر سيتي ثاني الفرق الأوروبية التي تخرج من دور الـ16 للبطولة بعد إنتر الإيطالي.

بينما يستمر الهلال السعودي كممثل العرب الوحيد في المونديال حتى الآن.

وأنهى الهلال السعودي سلسلة 20 مباراة دون فوز للفرق الآسيوية ضد الفرق الأوروبية في بطولات كأس العالم للأندية.

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