إيسترن كومباني يعلن حل أزمة محمد علي الطرابلسي
الثلاثاء، 01 يوليه 2025 - 07:06
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي إيسترن كومباني إنهاء كافة الخلافات بين النادي واللاعب التونسي محمد علي الطرابلسي.
وأوضح النادي أن اللاعب تنازل عن شكواه ضد إيسترن كومباني في الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وذلك بعد مفاوضات بين النادي واللاعب في الفترة الماضية والتوصل لاتفاق بينهما.
ويسعى نادي إيسترن كومباني في الفترة الحالية لإنهاء كافة أزمات النادي مع لاعبيه السابقين.
من أجل حل أزمة القيد ورفع الإيقاف عن النادي وإنهاء كافة العقوبات والقضايا الخاصة به في الاتحاد الدولي لكرة القدم.
محمد علي الطرابلسي لعب في إيسترن كومباني عام 2022 قبل أن يرحل عنه وينضم للصفاقسي التونسي.
نرشح لكم
أسمنت أسيوط يعتذر عن عدم المشاركة في القسم الثاني الموسم المقبل دوري المحترفين - جمعة مشهور مديرا فنيا لنادي وي إقالة هيثم الفيل من تدريب أسوان برعاية الأهلي.. محمد شرف مديرا فنيا لـ دلفي دوري المحترفين - سعيد صبحي مديرا فنيا لـ لافيينا دوري المحترفين - أحمد عبد المقصود مديرا فنيا لنادي بترول أسيوط بعد مساهمته في التأهل للممتاز.. المقاولون يضم دعبسة هداف كهرباء الإسماعيلية لافيينا يعلن رحيل عمر جمال عن تدريب الفريق