إيسترن كومباني يعلن حل أزمة محمد علي الطرابلسي

الثلاثاء، 01 يوليه 2025 - 07:06

كتب : رضا السنباطي

محمد علي الطرابلسي

أعلن نادي إيسترن كومباني إنهاء كافة الخلافات بين النادي واللاعب التونسي محمد علي الطرابلسي.

وأوضح النادي أن اللاعب تنازل عن شكواه ضد إيسترن كومباني في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وذلك بعد مفاوضات بين النادي واللاعب في الفترة الماضية والتوصل لاتفاق بينهما.

ويسعى نادي إيسترن كومباني في الفترة الحالية لإنهاء كافة أزمات النادي مع لاعبيه السابقين.

من أجل حل أزمة القيد ورفع الإيقاف عن النادي وإنهاء كافة العقوبات والقضايا الخاصة به في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

محمد علي الطرابلسي لعب في إيسترن كومباني عام 2022 قبل أن يرحل عنه وينضم للصفاقسي التونسي.

إيسترن كومباني
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