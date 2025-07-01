الزعيم لن ينام اليوم.. الهلال السعودي إلى ربع نهائي المونديال بفوز تاريخي على مانشستر سيتي

حقق الهلال السعودي فوزا تاريخا على مانشستر سيتي الإنجليزي في كأس العالم للأندية برباعية مقابل 3 أهداف، ليتأهل إلى ربع نهائي البطولة بطريقة درامية مثيرة.

وفاز الهلال على مانشستر سيتي في دور الـ16 من مونديال الأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مباراة وصلت إلى الأشواط الإضافية.

واستطاع الهلال التقدم على مانشستر سيتي 3 مرات في المباراة ليخرج فائزا بطريقة مثيرة وسيناريو خيالي.

ليضرب الهلال موعدا في ربع نهائي كأس العالم للأندية مع فلومينينسي البرازيلي الذي نجح في التغلب على إنتر.

وبعد هذا الانتصار التاريخي ستستمر جماهير الزعيم في الاحتفالات في كل أنحاء المملكة العربية السعودية احتفالا بالتأهل التاريخي دون أن تنام.

وأصبح مانشستر سيتي ثاني الفرق الأوروبية التي تخرج من دور الـ16 للبطولة بعد إنتر الإيطالي.

بينما يستمر الهلال السعودي كممثل العرب الوحيد في المونديال حتى الآن.

وأنهى الهلال السعودي سلسلة 20 مباراة دون فوز للفرق الآسيوية ضد الفرق الأوروبية في بطولات كأس العالم للأندية.

رباعية الهلال سجلها ليوناردو هدفين، وهدف لكل من كاليدو كوليبالي ومالكوم.

بينما سجل لمانشستر سيتي كل من بيرناردو سيلفا وهالاند وفيل فودين.

وصف المباراة

لم ينتظر مانشستر سيتي كثيرا ليسجل هدف التقدم في الدقيقة 10 عن طريق بيرناردو سيلفا.

وجاء الهدف بعد انطلاقة من ريان آيت نوري الذي لعب عرضية أرضية أبعدها الدفاع واصطدمت في جوندوجان ثم ارتدت إلى بيرناردو الذي تابعها في الشباك.

وتوقف اللعب وسط احتجاجات من لاعبي الهلال بسبب لمسة يد على آيت نوري قبل لعب الكرة.

وبعد مراجعة اللعبة من حكام الفيديو قرر حكم المباراة احتساب الهدف والتأكيد على صحته موضحا أن لمسة اليد لم تكن متعمدة.

وتألق ياسين بونو في الوقت المتبقي من الشوط الأول، وأنقذ فرصة خطيرة أمام جوندوجان من انفراد بالمرمى، ثم رأسية من روبن دياز بعد ركلة ركنية.

ورد الهلال بفرصة خطيرة بعد هجمة مرتدة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعرضية من محمد كنو ورأسية من ليوناردو لكن الكرة ذهبت بعيدا عن المرمى.

لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد.

لكن في الشوط الثاني انقلبت الأمور وفاجأ الهلال الجميع في الملعب وخلف الشاشات مسجلا هدف التعادل في الدقيقة الأولى وبعد عدة ثواني من انطلاق الشوط الثاني.

وجاء الهدف عن طريق المهاجم ماركوس ليوناردو بعد متابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء بعد انطلاقة وعرضية من كانسيلو ارتدت من الحارس إيدرسون.

واستمر الهلال في مفاجأة الجميع وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 52 عن طريق ليوناردو أيضا.

وهذه المرة جاء الهدف بهجمة مرتدة سريعة وانفراد من قبل منتصف الملعب ليضع الكرة ببراعة في شباك إيدرسون.

ورد جوارديولا بـ3 تبديلات لتصحيح الأمور في الملعب ودفع بكل من مانويل أكانجي وناثان أكي ورودري بدلا من جفارديول وماتيوس نونيز وجوندوجان.

وبالفعل نجح مانشستر سيتي في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 55 عن طريق هالاند بعد متابعة للكرة من ركلة ركنية.

وأهدر ناصر الدوسري فرصة إضافة الهدف الثالث للهلال بعد انفراد بالمرمى وتدخل في التوقيت المناسب من روبن دياز مدافع مانشستر سيتي.

واستمر مانشستر سيتي في إهدار الفرص الخطيرة وهذه المرة عن طريق دوكو بعدما وصلت له الكرة أمام المرمى وقابلها بضربة رأسية غريبة أعلى العارضة.

وأنقذ الهلال فرصة خطيرة من على خط المرمى كادت تسفر عن هدف مؤكد لمانشستر سيتي بعدما تألق المدافع علي لاجامي وأنقذ مرماه.

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لاجامي ينقذ مرمى الهلال من هدف محقق 🤯



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وسدد روبن دياز كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تألق ياسين بونو وأبعدها إلى ركنية.

لينتهي الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 2-2 وتذهب المواجهة إلى الوقت الإضافي.

الوقت الإضافي

مع بداية الوقت الإضافي دفع جوارديولا بكل من عمر مرموش وريان شرقي بدلا من هالاند وتيجاني رينديرز.

وكما فعل مع بداية الشوط الثاني فعل الهلال مع بداية الشوط الأول الإضافي وسجل بشكل مفاجئ الهدف الثالث في شباك مانشستر سيتي في الدقيقة 95 بضربة رأسية رائعة من المدافع كاليدو كوليبالي بعد ركلة ركنية.

وأجرى جوارديولا تبديل جديد بنزول فيل فودين بدلا رودري الذي شارك في الشوط الثاني.

ومرة أخرى نجح مانشستر سيتي في إحراز التعادل في شباك الهلال عن طريق البديل فيل فودين في الدقيقة 104 بتسديدة مباشرة بعد تمريرة طويلة خلف الدفاع من الجزائري ريان آيت نوري.

واستمر الهلال في تحقيق المفاجأة وسجل هدف التقدم الرابع في الدقيقة 112 عن طريق ماركوس ليوناردو الذي وصل لهدفه الثالث في المباراة والهاتريك، بعد متابعة للكرة من أمام المرمى.

ومرت آخر الدقائق وسط محاولات من مانشستر سيتي لإحراز التعادل ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز الهلال والتأهل إلى ربع النهائي.

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