مباشر كأس العالم للأندية – مانشستر سيتي (1)-(0) الهلال.. محاولات زرقاء
الثلاثاء، 01 يوليه 2025 - 03:53
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد الهلال السعودي في كأس العالم للأندية.
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ق 12: اعتراضات كثيرة على الحكم بسبب الهدف لكنه يؤكد صحته وأن لمسة اليد غير متعمدة
ق 10: جوووووول أول بيرناردو
ق 9: محاولة من الهلال
ق 6: الأول يضيع برأسية من دياز بعد عرضية دوكو
انطلاق المباراة
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