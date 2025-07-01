مباشر كأس العالم للأندية – مانشستر سيتي (1)-(0) الهلال.. محاولات زرقاء

الثلاثاء، 01 يوليه 2025 - 03:53

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - الهلال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد الهلال السعودي في كأس العالم للأندية.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 12: اعتراضات كثيرة على الحكم بسبب الهدف لكنه يؤكد صحته وأن لمسة اليد غير متعمدة

ق 10: جوووووول أول بيرناردو

ق 9: محاولة من الهلال

ق 6: الأول يضيع برأسية من دياز بعد عرضية دوكو

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي الهلال السعودي كأس العالم للأندية
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