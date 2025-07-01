انتهت كأس العالم للأندية – سيتي (4)-(3) الهلال.. فوز تاريخي للزعيم السعودي
الثلاثاء، 01 يوليه 2025 - 03:53
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد الهلال السعودي في كأس العالم للأندية.
ــــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بفوز الهلال
ق 112: جوووووووووووول ماركوس ليوناردو والرابع للهلال
ق 104: جووووول فودين والتعادل
ق 100: خروج رودري ونزول فيل فودين
ق 94: جووووووووووووووول كوليبالي والثالث للهلال
انطلاق الوقت الإضافي بنزول مرموش
نهاية المباراة بالتعادل والذهاب للوقت الإضافي
ق 86: تسديدة قوية من روبن دياز وبونو يتألق
ق 84: الكرة تخرج من على خط المرمى بعد رأسية هالاند
ق 75: فرصة الثالث تضيع من دوكو
ق 61: انفراد من ناصر الدوسري والدفاع يتدخل في التوقيت المناسب
ق 55: جووووول هالاند والتعادل
ق 54: 3 تبديلات لمانشستر سيتي بنزول ناثان أكي ومانويل أكانجي ورودري بدلا من جفارديول وماتيوس نونيز وجوندوجان
ق 52: جووووووووول مالكوم والثاني
ق 46: جووووووووووووول ليوناردو والتعادل
ق 44: فرصة خطيرة من الهلال وعرضية من كنو قابلها ليوناردو بضربة رأسية أعلى العارضة
ق 29: بونو يتألق أمام جوندوجان ثم أمام آيت نوري بضربة رأسية
ق 12: اعتراضات كثيرة على الحكم بسبب الهدف لكنه يؤكد صحته وأن لمسة اليد غير متعمدة
ق 10: جوووووول أول بيرناردو
ق 9: محاولة من الهلال
ق 6: الأول يضيع برأسية من دياز بعد عرضية دوكو
انطلاق المباراة