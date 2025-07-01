انتهت كأس العالم للأندية – سيتي (4)-(3) الهلال.. فوز تاريخي للزعيم السعودي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد الهلال السعودي في كأس العالم للأندية.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز الهلال

ق 112: جوووووووووووول ماركوس ليوناردو والرابع للهلال

ق 104: جووووول فودين والتعادل

ق 100: خروج رودري ونزول فيل فودين

ق 94: جووووووووووووووول كوليبالي والثالث للهلال

انطلاق الوقت الإضافي بنزول مرموش

نهاية المباراة بالتعادل والذهاب للوقت الإضافي

ق 86: تسديدة قوية من روبن دياز وبونو يتألق

ق 84: الكرة تخرج من على خط المرمى بعد رأسية هالاند

ق 75: فرصة الثالث تضيع من دوكو

ق 61: انفراد من ناصر الدوسري والدفاع يتدخل في التوقيت المناسب

ق 55: جووووول هالاند والتعادل

ق 54: 3 تبديلات لمانشستر سيتي بنزول ناثان أكي ومانويل أكانجي ورودري بدلا من جفارديول وماتيوس نونيز وجوندوجان

ق 52: جووووووووول مالكوم والثاني

ق 46: جووووووووووووول ليوناردو والتعادل

ق 44: فرصة خطيرة من الهلال وعرضية من كنو قابلها ليوناردو بضربة رأسية أعلى العارضة

ق 29: بونو يتألق أمام جوندوجان ثم أمام آيت نوري بضربة رأسية

ق 12: اعتراضات كثيرة على الحكم بسبب الهدف لكنه يؤكد صحته وأن لمسة اليد غير متعمدة

ق 10: جوووووول أول بيرناردو

ق 9: محاولة من الهلال

ق 6: الأول يضيع برأسية من دياز بعد عرضية دوكو

انطلاق المباراة