تياجو سيلفا: استطعنا الفوز على الفريق الذي لعب نهائي أبطال أوروبا قبل شهر

الثلاثاء، 01 يوليه 2025 - 03:51

كتب : FilGoal

تياجو سيلفا

عبر تياجو سيلفا قائد فلومينينسي البرازيلي عن سعادته بفوز فريقه على إنتر الإيطالي في كأس العالم للأندية.

تياجو سيلفا

النادي : فلومينينسي

فلومينينسي

وخرج إنتر من دور الـ16 لكأس العالم للأندية بعد الخسارة من فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد في البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال تياجو سيلفا عقب المباراة عبر موقع فيفا: "أنا فخور جدا بفريقي وزملائي، هذه المباراة كانت صعبة جدا ضد فريق إنتر الذي لعب نهائي دوري أبطال أوروبا قبل شهر".

وأضاف "لكن فلومينينسي فريق كبير ولعب مباراة كبيرة واستطاع الفوز والتأهل".

ويلعب فلومينينسي في دور الثمانية للبطولة ضد الفائز من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد الهلال السعودي.

ويعد فلومينينسي هو الفريق البرازيلي الثاني في دور الثمانية من كأس العالم للأندية، بعد بالميراس الذي تأهل بالفوز على بوتافوجو.

تياجو سيلفا فلومينينسي كأس العالم للأندية
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