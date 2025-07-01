مدرب فلومينينسي: الأندية الأوروبية تتعاقد مع أفضل اللاعبين لكننا فزنا

الثلاثاء، 01 يوليه 2025 - 03:47

كتب : FilGoal

ريناتو جاوتشو المدير الفني لـ فلومينينسي البرازيلي

عبر ريناتو جاوتشو المدير الفني لـ فلومينينسي البرازيلي عن سعادته بفوز فريقه على إنتر الإيطالي في كأس العالم للأندية.

وخرج إنتر من دور الـ16 لكأس العالم للأندية بعد الخسارة من فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد في البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال جاوتشو عقب المباراة لموقع فيفا: "الأندية الأوروبية تتعاقد مع أفضل اللاعبين في العالم للمنافسة في البطولات".

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وأضاف "لكن بفضل لاعبينا وتفانيهم للفريق نجحنا في الدفاع عن فريقنا وتحقيق الفوز".

ويلعب فلومينينسي في دور الثمانية للبطولة ضد الفائز من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد الهلال السعودي.

ويعد فلومينينسي هو الفريق البرازيلي الثاني في دور الثمانية من كأس العالم للأندية، بعد بالميراس الذي تأهل بالفوز على بوتافوجو.

ريناتو جاوتشو فلومينينسي كأس العالم للأندية
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