مؤتمر ألونسو: مبابي يشعر بالتحسن.. وفالفيردي يذكرني بـ جيرارد

شدد تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد على أن مباراة فريقه ضد يوفنتوس لن تكون سهلة.

ويلعب ريال مدريد ضد يوفنتوس في دور الـ16 لكأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي: "في كأس العالم بمجرد تجاوز دور المجموعات يكون الفوز إما كل شيء أو لا شيء، سنلعب ضد فريق كبير وهذا سيهدر طاقتنا في لعب كرة القدم والعقلية والتركيز في المباراة".

وأضاف "إنها مباراة مختلفة تماما لأنها حاسمة وهذه المنافسة كبيرة جدا، إنها ببساطة مباراة مهمة جدا".

وعن مبابي قال: "مبابي بخير ونتحدث معه يوميا، إنه يشعر بحسن وسنتحدث معه صباح يوم المباراة ونتخذ القرار".

وأكد "تفكيرنا الأول هو الفوز بالمباريات ثم كيفية تحقيق ذلك بالاعتماد على الموارد المتاحة لدينا سواء من لاعبي الفريق الأول أو كاستيا، ودائما ما يقدم فريق الشباب لاعبين مميزين ويجب أن تتاح لهم الفرصة".

وأشار "رودريجو يتدرب جيدا وعلى الجميع الاستعداد وبعد ذلك أقرر ما إذا كان سيشارك أي لاعب أم لا".

وأوضح "كارفاخال وميليتاو سيتواجدان في التشكيل ضد يوفنتوس بعد تعافيهما من الإصابة والغياب لفترة طويلة، من الجيد عودة هذا الثنائي للفريق ولا يزال يحتاج لدقائق لعب أكثر ومن المهم جدا تواجده في الموسم المقبل".

وأفصح "نحاول تصوير التدريبات من زوايا مختلفة لنرى المسافات ولذلك نعتمد على الطائرات المسيرة لتسهل علينا هذه المهمة، هذا ما كنا نفعله في ليفركوزن، لا أعتقد أننا رواد في هذا المجال لكننا نستخدم هذه الطائرات".

واستطرد "علينا الفوز أولا على يوفنتوس وآمل أن نتمكن من تحقيق ذلك ومن ثم النظر إذا كنا سنواجه سيرجيو راموس أم لا، هو يواصل تقديم الأداء الرائع مع فريقه وأنا سعيد له للغاية وأتمنى أن نلتقي في ربع النهائي".

وتابع "مبابي يستطيع اللعب في مراكز كثيرة لا أعرف عددها، لكنه لديه خيارات كثيرة".

وعن انتقادات كأس العالم من رافينيا وكلوب وجوارديولا قال: "ليس لدينا الوقت للحديث عن هذا نتحدث فقط عن كأس العالم ونركز في مباراة يوفنتوس وهذا كل شيء، نُقدر هذه البطولة لأنها تكتسب شهرة ونظامها يجذب الجماهير".

وأتم تصريحاته "أستطيع رؤية فالفيردي في عدة مراكز كما كنت ألعب مع ستيفن جيرارد، لكن بالنظر إلى احتياج الفريق وأسلوب لعبنا يمكنه الوصول إلى هذا المستوى بفضل سرعته وقدرته على اختراق الخطوط بسهولة، وميزته الأبرز ليست استقبال الكرة وظهره للمرمى بل اللعب بمساحة أكبر للأمام لأنه يمتلك هذه القدرة".