رئيس إنتر: لاوتارو كان يقصد هاكان بحديثه.. وسنحاول الانفصال عنه دون مشاكل

الثلاثاء، 01 يوليه 2025 - 03:12

كتب : FilGoal

جوسيبي ماروتا رئيس إنتر ميلان

كشف جوزيبي ماروتا رئيس نادي إنتر الإيطالي عن اللاعب الذي قصده لاوتارو مارتينيز قائد فريقه بتصريحاته بعد الخروج من كأس العالم للأندية.

وخرج إنتر من دور الـ16 لكأس العالم للأندية بعد الخسارة من فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد في البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ماروتا في تصريحات نقلتها سكاي سبورتس: "لاوتارو لم يذكر اللاعب الذي قصده في حديثه عن الراغبين في الرحيل عن إنتر لكني سأقولها، كان يقصد هاكان تشالهان أوغلو".

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وأضاف "سنتحدث مع هاكان وإذا توافرت الظروف للانفصال سنفعل ذلك دون أي مشاكل".

وأكمل "يجب أن نشكر هاكان على ما قدمه وما أظهره لنا، اليوم تبدأ مرحلة سوق الانتقالات وسيتم اتخاذ بعض القرارات بشكل عام".

وأشار "هذه آخر مباراة في موسم طويل ومرهق، مثلنا إيطاليا في كل المسابقات وخضنا 63 مباراة أي أكثر بكثير من بعض منافسينا المباشرين، هذه المباراة تعكس ما أقوله ولو واجهنا هذا الفريق في فبراير أو مارس لكان مستواه اختلف كثيرا".

وأتم تصريحاته "أود أن أشكر سيموني إنزاجي وجهازه الفني أولا على هذا الموسم، وكريستيان كيفو على هذه التجربة الأخيرة بالغة الأهمية، لقد أتيحت لنا فرصة تقييم العديد من اللاعبين الشباب الذي كانت بطارياتهم فارغة والآن علينا إعادة شحنها لنقدم أنفسنا في يوليو بأفضل صورة ممكنة".

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