التشكيل – مرموش على مقاعد بدلاء سيتي.. ومالكوم يقود هجوم الهلال
الثلاثاء، 01 يوليه 2025 - 02:53
كتب : FilGoal
يجلس عمر مرموش نجم منتخب مصر على مقاعد بدلاء فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي في مواجهة الهلال السعودي.
عمر مرموش
النادي : مانشستر سيتي
ويلعب مانشستر سيتي ضد الهلال السعودي في دور الـ16 لكأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:
المرمى: إيدرسون
الدفاع: ماتيوس نونيز – روبن دياز – يوشكو جفارديول – ريان آيت نوري
الوسط: إليكاي جوندوجان – تيجاني رايندرز – بيرناردو سيلفا
الهجوم: سافينيو – إيرلينج هالاند – جيرمي دوكو
ويقود مالكوم هجوم الهلال في ظل غياب سالم الدوسري للإصابة.
وجاء تشكيل الهلال الذي أعلن عنه سيموني إنزاجي كالآتي:
المرمى: ياسين بونو
الدفاع: جواو كانسيلو – كاليدو كوليبالي – رينان لودي – متعب الحربي
الوسط: سيرجي سافيتس – ناصر الدوسري – محمد كنو – روبن نيفيز
الهجوم: مالكوم – ليوناردو