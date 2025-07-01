التشكيل – مرموش على مقاعد بدلاء سيتي.. ومالكوم يقود هجوم الهلال

الثلاثاء، 01 يوليه 2025 - 02:53

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي ضد بورنموث

يجلس عمر مرموش نجم منتخب مصر على مقاعد بدلاء فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي في مواجهة الهلال السعودي.

ويلعب مانشستر سيتي ضد الهلال السعودي في دور الـ16 لكأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

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المرمى: إيدرسون

الدفاع: ماتيوس نونيز – روبن دياز – يوشكو جفارديول – ريان آيت نوري

الوسط: إليكاي جوندوجان – تيجاني رايندرز – بيرناردو سيلفا

الهجوم: سافينيو – إيرلينج هالاند – جيرمي دوكو

ويقود مالكوم هجوم الهلال في ظل غياب سالم الدوسري للإصابة.

وجاء تشكيل الهلال الذي أعلن عنه سيموني إنزاجي كالآتي:

المرمى: ياسين بونو

الدفاع: جواو كانسيلو – كاليدو كوليبالي – رينان لودي – متعب الحربي

الوسط: سيرجي سافيتس – ناصر الدوسري – محمد كنو – روبن نيفيز

الهجوم: مالكوم – ليوناردو

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