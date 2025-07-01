التشكيل – مرموش على مقاعد بدلاء سيتي.. ومالكوم يقود هجوم الهلال

مباشر كأس العالم للأندية – مانشستر سيتي (1)-(0) الهلال.. جووووول أول بيرناردو

تياجو سيلفا: استطعنا الفوز على الفريق الذي لعب نهائي أبطال أوروبا قبل شهر

مدرب فلومينينسي: الأندية الأوروبية تتعاقد مع أفضل اللاعبين لكننا فزنا

مؤتمر ألونسو: مبابي يشعر بالتحسن.. وفالفيردي يذكرني بـ جيرارد

كيفو: دعونا لا نضع الوقود على النار بشأن تصريحات لاوتارو

رئيس إنتر: لاوتارو كان يقصد هاكان بحديثه.. وسنحاول الانفصال عنه دون مشاكل

لاوتارو: نريد لاعبين بعقليات كبيرة في إنتر.. ومن لا يريد البقاء عليه الرحيل

أول إقصاء أوروبي.. فلومينينسي يهزم إنتر ويتأهل لربع نهائي كأس العالم للأندية