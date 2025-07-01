محمد شريف يكشف عن مستقبله بعد رحيله عن الخليج

كشف محمد شريف مهاجم الخليج السابق عن وجهته المقبلة بعد نهاية رحلته مع ناديه السعودي.

محمد شريف النادي : الخليج

وقال شريف عبر قناة إم بي سي مصر: "لدي عرض خارجي واقتربت من الانتقال إلى أحد الأندية خارج مصر وبنسبة كبيرة اقتربت من إتمام الاتفاق مع هذا النادي الخارجي".

وأضاف "بالتأكيد الأفضل للاعب الكرة أن يتفاوض وهو حر بعد نهاية تعاقده مع ناديه لأن هذا يمنحه فرصة لاختيار أفضل عرض".

ورحل محمد شريف عن الأهلي قبل موسمين وانضم إلى الخليج السعودي.

وارتبط اسم محمد شريف في الفترة الماضية بالعودة إلى الأهلي أو الانضمام إلى الزمالك.

المهاجم الدولي صاحب الـ 29 عاما خاض بقميص الخليج 59 مباراة في جميع المسابقات سجل 9 وصنع 2.

ومن قبل سجل بقميص الأهلي 59 هدفا في 151 مباراة وتوج بعديد الألقاب وحصد جائزتي هداف الدوري المصري وهداف دوري أبطال إفريقيا.

وسبق له ارتداء قميصي وادي دجلة وإنبي.