الأهلي يكشف مستجدات إصابة إمام عاشور

كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي مستجدات إصابة إمام عاشور لاعب وسط الفريق.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وقال جاب الله عبر موقع النادي أن حالة إمام عاشور تحسنت بشكل كبير بعد جراحة الترقورة التي خضع لها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف جاب الله أن إمام خضع لكشف طبي في الساعات الماضية وتقرر أن يبدأ العلاج الطبيعي خلال أسبوع على الأكثر.

وتعرض إمام عاشور للإصابة بكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة افتتاح كأس العالم للأندية ضد إنتر ميامي.

وأعلن الأهلي أنه سيعمل على تعديل عقد إمام عاشور في الفترة المقبلة تقديرا لما قدمه في الفترة الماضية.

إمام عاشور -27 عاما- انضم لصفوف الأهلي قادما من ميتيلاند الدنماركي في صيف 2023.

وفاز عاشور مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، والدوري المصري مرتين، وكأس السوبر المصري مرتين، وكأس مصر مرة واحدة، وكأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

ويمتد عقد عاشور مع النادي الأحمر إلى صيف 2028.