الأهلي: نتفاوض مع بعض اللاعبين لتدعيم المراكز وفقا لرؤية ريبيرو

كشف محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي عن دخول النادي في مفاوضات مع بعض اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق قبل الموسم الجديد.

وقال محمد يوسف عبر موقع الأهلي: "نتفاوض حاليا مع لاعبين لتدعيم بعض المراكز وفقا لرؤية المدير الفني".

وأضاف "عندما ننتهي من المفاوضات سنعلن عن العناصر الجديدة".

وأكمل "نسعى للانتهاء من هذه الأمور قبل معسكر الإعداد للموسم الجديد".

وكان الأهلي أبرم عدة صفقات قبل كأس العالم للأندية وهي التعاقد مع أحمد سيد "زيزو" ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمد علي بن رمضان وأحمد رمضان ومحمد أحمد "سيحا".

ولا يزال الأهلي يسعى لتدعيم صفوف الفريق بالتعاقد مع قبل دفاع وظهيرين أيمن وأيسر.

ومن المنتظر أن يسافر الأهلي لخوض معسكر الاستعداد للموسم الجديد في أحد الدول الأوروبية سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

وحصل الأهلي على إجازة بعد نهاية مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.