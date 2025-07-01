لاوتارو: نريد لاعبين بعقليات كبيرة في إنتر.. ومن لا يريد البقاء عليه الرحيل

الثلاثاء، 01 يوليه 2025 - 00:50

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر

أرسل لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر رسالة لزملائه في الفريق بعد الخروج من كأس العالم للأندية.

وودع إنتر كأس العالم للأندية من دور الـ 16 بعد الخسارة من فلومينينسي بهدفين دون رد.

لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر: "أريد أن أحارب من أجل الفوز بالبطولات الكبرى، من يريد الاستمرار مع إنتر سيكون الأمر جيدا ولنحارب، ومن لا يريد البقاء يمكنه أن يرحل".

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وأضاف "نحن بحاجة إلى لاعبين يريدون التواجد هنا، نحن نرتدي قميصا مهما ونريد العقليات الكبرى أو أرجوكم ارحلوا".

وأتم "نحن نفعل كل شيء هنا، وقد رأيتُ أشياءً كثيرة لم تعجبني. أنا القائد وأريد أن أبقى في القمة. الرسالة واضحة: من لا يريد البقاء فوداعًا".

وأصبح إنتر أول فريق أوروبي يودع البطولة من دور الـ 16.

وكان إنتر قد أنهى دور المجموعات في صدارة مجموعته التي ضمن أوراوا ريدز ومونتيري وريفر بليت.

وسيلعب فلومينينسي في ربع النهائي مع الفائز من مانشستر سيتي والهلال السعودي.

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