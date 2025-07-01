رحيل أجوستي وتعيين ديفيز.. الأهلي يعلن تشكيل الأجهزة الفنية للنشاط الرياضي

الثلاثاء، 01 يوليه 2025 - 00:35

كتب : FilGoal

ديفيد ديفيز - المدير الفني الأهلي كرة يد

يجري الأهلي عدة تغييرات في الأجهزة الفنية لفرق النشاط الرياضي، تحديدا كرة السلة واليد والكرة الطائرة.

ووجه الأهلي الشكر للإسباني أجوستي بوش المدير الفني لفريق كرة السلة، ولم يتم تحديد بديله بعد.

بينما تم تجديد عقد طارق خيري المدير الفني لفريق السيدات.

كذلك عاد الإسباني ديفيد ديفيز لقيادة فريق رجال كرة اليد، خلفا للدنماركي ستيفان مادسن الذي انتقل لتدريب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان الأهلي قد أعلن رحيل الإسباني فيرناندو مونزو المدير الفني لفريق رجال الكرة الطائرة.

كذلك وجه الأهلي الشكر لإبراهيم فخر الدين، وعلم FilGoal.com أن الأهلي يدرس سير ذاتية لمدربين أجانب.

وجاء التشكيل الحالي للأجهزة الفنية كالتالي:

كرة السلة:

طارق الغنام - مدير فريق الرجال

رامي الدياسطي - مدرب فريق الرجال

طارق خيري حسن - مدير فني لفريق السيدات

محمد الجارحي - مدير قطاع الناشئين والناشئات

شريف علي - مدير الأكاديمية

السيد صابر - المدير الفني لفريق 3×3

كرة اليد

ياسر لبيب - رئيس الجهاز

ديفيد ديفيز - مدير فني لفريق الرجال

هاني النجدي - مدير فريق الرجال

فينيو لوسيرت - مدرب حراس مرمى فريق الرجال

محمد إبراهيم - مدرب عام فريق الرجال

محمد عادل - المدير الفني لفريق السيدات

عمرو عطية - مدير الأكاديمية

الكرة الطائرة

عبد اللطيف عثمان - مدير فريق الرجال

محمد عبد الفتاح - مدرب عام فريق الرجال

محمد عيسى - مدرب فريق الرجال

حمدي الصافي - مدير قطاع الناشئين والناشئات

محمد عبد الرحمن محمد - مدير الأكاديمية

ألعاب أخرى:

أسامة عز الرجال - رئيس جهاز الجمباز

محمد عباس - رئيس جهاز الاسكواش

ياسر داوود - رئيس جهاز ألعاب القوى

خالد فضل - رئيس جهاز الكاراتيه

وائل عزت - رئيس جهاز ألعاب الماء

شريف الساكت - رئيس جهاز تنس الطاولة

العجمي سعيد - رئيس جهاز الاحتياجات الخاصة

أحمد الديب - رئيس جهاز الرياضة للجميع

ديفيد ديفيز أجوستي بوش الأهلي
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