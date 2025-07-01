خبر في الجول - كهرباء الإسماعيلية يتمم اتفاقه مع عمر السعيد لضمه في صفقة انتقال حر
الثلاثاء، 01 يوليه 2025 - 00:31
كتب : عمرو نبيل
أتم كهرباء الإسماعيلية اتفاقه مع عمر السعيد لاعب المجد الليبي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
عمر السعيد
النادي : طلائع الجيش
وكان كهرباء الإسماعيلية قد صعد للدوري المصري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه.
وعلم FilGoal.com أن كهرباء الإسماعيلية قد أتم اتفاقه مع اللاعب على ضمه في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.
وانتهى تعاقد عمر السعيد مع المجد ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.
صاحب الـ 35 عاما انضم للمجد في شهر يناير الماضي.
وشارك السعيد في 6 مباريات مع المجد منذ الانضمام للفريق ولم يسجل أو يصنع خلالهم.
وكان FilGoal.com قد علم أن كهرباء الإسماعيلية يتفاوض حاليا مع محمد أوناجم لاعب الصقور الليبي لمحاولة ضمه لتدعيم الفريق في الموسم المقبل.
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