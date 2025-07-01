أول إقصاء أوروبي.. فلومينينسي يهزم إنتر ويتأهل لربع نهائي كأس العالم للأندية

الثلاثاء، 01 يوليه 2025 - 00:21

كتب : محمد رؤوف

إنتر - فلومينينسي

فاز فلومينينسي البرازيلي على منافسه إنتر بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية.

وسجل كانو وهيركوليز ثنائية فلومينينسي.

ويعتبر كانو رابع أكبر لاعب يسجل في البطولة في عمر 37 عاما و148 يوما.

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ويسبقه ميسي 37 عاما و360 يوما، ولويس سواريز 38 عاما و151 يوما ويعد سيرجيو راموس الأكبر بـ39 عاما و80 يوما.

ويعد إنتر أول فريق أوروبي يتم إقصائه من كأس العالم للأندية في أدوار خروج المغلوب بنظام البطولة الجديد.

ومن المنتظر أن يلاقي فلومينينسي الفائز من مانشستر سيتي أمام الهلال.

وصف المباراة

افتتح كانو النتيجة مبكرا بعد رأسية في الدقيقة الثالثة.

وفي الدقيقة العاشرة سدد ديماركو كرة قوية تصدى لها فابيو حارس مرمى فلومينينسي.

وفي الدقيقة 29 سدد جون أرياس كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها سومر ثم ارتدت صامويل خافيير وسددها خارج المرمى.

وضاعف إجناسيو لاعب فلومينينسي النتيجة في الدقيقة 39 لكن لم يحتسب الهدف بداعي التسلل.

وأهدر ستيفان دي فري فرصة محققة في الدقيقة 69 من داخل منطقة الـ 6 ياردات.

وفي الدقيقة 75 سدد ديماركو كرة خطيرة من ركلة حرة مباشرة بعيدة عن المرمى بقليل.

ثم أتى لاوتارو ليسدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء أمسكها الحارس بسهولة في الدقيقة 80.

وبعد دقيقتين سدد لاوتارو كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء تصدى لها فابيو.

وفي الدقيقة 83 سدد لاوتارو كرة أرضية في القائم.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع أطلق هيركوليز رصاصة الرحمة بعد تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

إنتر فلومينينسي كأس العالم للأندية
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