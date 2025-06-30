الأهلي يعلن عدم تفعيل بند شراء يحيى عطية الله

أعلن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الاهلي عن عدم نية النادي تفعيل بند شراء يحيى عطية الله.

ويقضي عطية الله الموسم معارا للاهلي من صفوف سوتشي الروسي.

وتنتهي إعارة عطية الله مع الأهلي يوم 15 يوليو المقبل.

وقال يوسف عبر المركز الإعلامي للنادي/ :يحيى عطية الله ستنتهي إعارته في 15 يوليو ولن يتم تفعيل بند الشراء وفقا للرؤية الفنية لكنه يبقى من اللاعبيم الملتزمين وأصحاب الأخلاق الرفيعة وسنقوم بدعوته لتكريمه بالشكل اللائق ونوجه الشكر إليه عما قدمه طوال الموسم الماضي".

وشارك عطية الله في مباراة بالميراس فقط مع الأهلي خلال كأس العالم للأندية بينما لم يشارك في مباراتي بورتو وإنتر ميامي.

وشارك الأهلي في البطولة بمجموعة ضمت كل من بالميراس وإنتر ميامي وبورتو.

وتذيل الأهلي مجموعته برصيد نقطتين.

وتعادل الأهلي في المباراة الأخيرة له ضد بورتو بأربعة أهداف لكل فريق.

وبات الأهلي أول فريق إفريقي يقتنص التعادل أمام فريق أوروبي في أي مسابقة من مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

كما أصبح الأهلي أول فريق إفريقي يسجل 4 أهداف في شباك فريق أوروبي بنفس المباراة.