الأهلي يعلن عدم تفعيل بند شراء يحيى عطية الله

الإثنين، 30 يونيو 2025 - 23:52

كتب : FilGoal

الأهلي - بالميراس - يحيى عطية الله

أعلن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الاهلي عن عدم نية النادي تفعيل بند شراء يحيى عطية الله.

ويقضي عطية الله الموسم معارا للاهلي من صفوف سوتشي الروسي.

وتنتهي إعارة عطية الله مع الأهلي يوم 15 يوليو المقبل.

أخبار متعلقة:
تقرير مغربي: اهتمام خليجي بضم يحيى عطية الله مران الأهلي - ظهور يحيى عطية الله بقناع طبي.. وبدء الاستعدادات للقاء الإسماعيلي في الجول يكشف - خطة الأهلي لعلاج يحيى عطية الله يغيب عن القمة.. مباريات الأهلي بدون يحيى عطية الله

وقال يوسف عبر المركز الإعلامي للنادي/ :يحيى عطية الله ستنتهي إعارته في 15 يوليو ولن يتم تفعيل بند الشراء وفقا للرؤية الفنية لكنه يبقى من اللاعبيم الملتزمين وأصحاب الأخلاق الرفيعة وسنقوم بدعوته لتكريمه بالشكل اللائق ونوجه الشكر إليه عما قدمه طوال الموسم الماضي".

وشارك عطية الله في مباراة بالميراس فقط مع الأهلي خلال كأس العالم للأندية بينما لم يشارك في مباراتي بورتو وإنتر ميامي.

وشارك الأهلي في البطولة بمجموعة ضمت كل من بالميراس وإنتر ميامي وبورتو.

وتذيل الأهلي مجموعته برصيد نقطتين.

وتعادل الأهلي في المباراة الأخيرة له ضد بورتو بأربعة أهداف لكل فريق.

وبات الأهلي أول فريق إفريقي يقتنص التعادل أمام فريق أوروبي في أي مسابقة من مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

كما أصبح الأهلي أول فريق إفريقي يسجل 4 أهداف في شباك فريق أوروبي بنفس المباراة.

يحيى عطية الله الأهلي
نرشح لكم
خبر في الجول - كهرباء الإسماعيلية يتمم اتفاقه مع عمر السعيد لضمه في صفقة انتقال حر طبيب الأهلي يكشف طبيعة إصابة طاهر محمد طاهر اتجاه لتلبية رغبته.. مفاوضات تحسم مصير كريستو مع الأهلي خبر في الجول - الباقي الوحيد.. حازم إمام يقترب من الاستمرار في جهاز الزمالك الأهلي يكشف مستقبل رضا سليم طبيب الأهلي يكشف حالتي ياسر إبراهيم ومروان عطية الأهلي يكشف حقيقة رحيل أفشة وحسين الشحات بينهم إمام عاشور.. الأهلي ينوي تعديل عقود عدد من لاعبي الفريق
أخر الأخبار
لاوتارو: نريد لاعبين بعقليات كبيرة في إنتر.. ومن لا يريد البقاء عليه الرحيل 20 دقيقة | كأس العالم للأندية
رحيل أجوستي وتعيين ديفيز.. الأهلي يعلن تشكيل الأجهزة الفنية للنشاط الرياضي 36 دقيقة | رياضات أخرى
خبر في الجول - كهرباء الإسماعيلية يتمم اتفاقه مع عمر السعيد لضمه في صفقة انتقال حر 39 دقيقة | ميركاتو
أول إقصاء أوروبي.. فلومينينسي يهزم إنتر ويتأهل لربع نهائي كأس العالم للأندية 49 دقيقة | كأس العالم للأندية
الأهلي يعلن عدم تفعيل بند شراء يحيى عطية الله ساعة | الكرة المصرية
طبيب الأهلي يكشف طبيعة إصابة طاهر محمد طاهر ساعة | الدوري المصري
هاوسن: سعيد بوجودي في ريال مدريد.. ومبابي يعطينا الإضافة الكبيرة بالمباريات ساعة | كأس العالم للأندية
اتجاه لتلبية رغبته.. مفاوضات تحسم مصير كريستو مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا ويضرب موعدا مع البرتغال في بطولة العالم للشباب 2 كرة يد - موعد مباراة مصر والبرتغال في ربع نهائي بطولة العالم للشباب.. والقناة الناقلة 3 وكيل الحملاوي لـ في الجول: إذا لم يتواصل الأهلي معي مباشرة سأضع الزمالك كأولوية 4 كرة يد – سنواجه ألمانيا مجددا.. مصر تتفوق على سلوفينيا في بطولة العالم للشباب
/articles/508393/الأهلي-يعلن-عدم-تفعيل-بند-شراء-يحيى-عطية-الله