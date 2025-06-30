طبيب الأهلي يكشف طبيعة إصابة طاهر محمد طاهر

الإثنين، 30 يونيو 2025 - 23:40

كتب : FilGoal

طاهر محمد طاهر - الأهلي

كشف أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي عن التشخيص النهائي لإصابة طاهر محمد طاهر جناح الفريق.

وقال جاب الله في تصريحاته لموقع النادي الرسمي: "طاهر محمد طاهر خضع لفحوصات طبية أثبتت تعرضه لشد من الدرجة الثانية في منشأ العضلة الأمامية، ويخضع للعلاج والتأهيل".

ويؤدي طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي برنامج تأهيلي خاص بعد تعرضه للإصابة.

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ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي خاص داخل صالة الألعاب البدنية والمسبح تحت إشراف الجهاز الطبي للأهلي.

وأصيب الجناح في أعقاب مباراة افتتاح كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي الأمريكي.

وغاب طاهر عن مواجهة بالميراس البرازيلي، ثم مباراة بورتو البرتغالي في الجولة الأخيرة.

وأنهى الأهلي منافسات في كأس العالم للأندية بتعادل سلبي مع ميامي، وخسارة أمام بالميراس 2-0، وتعادل مع بورتو 4-4.

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