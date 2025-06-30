هاوسن: سعيد بوجودي في ريال مدريد.. ومبابي يعطينا الإضافة الكبيرة بالمباريات

أعرب الإسباني دين هاوسن لاعب ريال مدريد، عن سعادته بوجوده في الفريق الملكي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة يوفنتوس في دور الـ16 بكأس العالم للأندية.

وقال هاوسن لوسائل الإعلام: "جاهزون لمواجهة يوفنتوس ونستعد جيدًا لهذه المباراة لبلوغ الدور القادم".

وواصل "أعتقد أن ريال مدريد جلبوني إلى هنا بسبب المستوى المميز الذي أقدمه، وإذا لم يكن من أجل هذا فبسبب روح الدعابة التي تميزني في الفريق، أقوم بإلقاء بعض النكت المضحكة في غرفة الملابس".

وأنهى حديثه "كيليان مبابي جاهز لمباراة الغد، لكن فكرة مشاركته من البداية أو احتياطي بيد المدرب، على العموم سوف تشاهدون بأنفسكم غدًا تشكيلة الفريق لكن مبابي لا غنى عنه، هو لاعب مميز ودائمًا ما يعطينا الإضافة الكبيرة أمام المرمى".

وتكون اللاعب البالغ من العمر 20 عاما في أكاديمية مالاجا قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس تحت 17 عاما مقابل 470 ألف يورو في صيف 2021.

واستمر في يوفنتوس حتى لعب رفقة الفريق الأول وخرج معارا إلى روما ليلعب تحت قيادة جوزيه مورينيو.

وعقب انتهاء إعارته انتقل بشكل نهائي إلى بورنموث مقابل 19 مليون يورو.

وفي الصيف الجاري انضم إلى ريال مدريد مقابل 62.5 مليون يورو.