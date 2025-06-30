هاوسن: سعيد بوجودي في ريال مدريد.. ومبابي يعطينا الإضافة الكبيرة بالمباريات

الإثنين، 30 يونيو 2025 - 23:39

كتب : FilGoal

دين هاوسن - ريال مدريد

أعرب الإسباني دين هاوسن لاعب ريال مدريد، عن سعادته بوجوده في الفريق الملكي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة يوفنتوس في دور الـ16 بكأس العالم للأندية.

وقال هاوسن لوسائل الإعلام: "جاهزون لمواجهة يوفنتوس ونستعد جيدًا لهذه المباراة لبلوغ الدور القادم".

أخبار متعلقة:
رومانو: ريال مدريد لن يعيد نيكو باز هذا العام ولكن إندريك ينضم لصفوف ريال مدريد في كأس العالم للأندية مستشارة رودريجو توضح لـ في الجول سبب لعبه دقائق قليلة ومستقبله مع ريال مدريد ريال مدريد يعلن إصابة ديفيد ألابا

وواصل "أعتقد أن ريال مدريد جلبوني إلى هنا بسبب المستوى المميز الذي أقدمه، وإذا لم يكن من أجل هذا فبسبب روح الدعابة التي تميزني في الفريق، أقوم بإلقاء بعض النكت المضحكة في غرفة الملابس".

وأنهى حديثه "كيليان مبابي جاهز لمباراة الغد، لكن فكرة مشاركته من البداية أو احتياطي بيد المدرب، على العموم سوف تشاهدون بأنفسكم غدًا تشكيلة الفريق لكن مبابي لا غنى عنه، هو لاعب مميز ودائمًا ما يعطينا الإضافة الكبيرة أمام المرمى".

وتكون اللاعب البالغ من العمر 20 عاما في أكاديمية مالاجا قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس تحت 17 عاما مقابل 470 ألف يورو في صيف 2021.

واستمر في يوفنتوس حتى لعب رفقة الفريق الأول وخرج معارا إلى روما ليلعب تحت قيادة جوزيه مورينيو.

وعقب انتهاء إعارته انتقل بشكل نهائي إلى بورنموث مقابل 19 مليون يورو.

وفي الصيف الجاري انضم إلى ريال مدريد مقابل 62.5 مليون يورو.

دين هاوسن ريال مدريد كأس العالم للأندية
نرشح لكم
لاوتارو: نريد لاعبين بعقليات كبيرة في إنتر.. ومن لا يريد البقاء عليه الرحيل أول إقصاء أوروبي.. فلومينينسي يهزم إنتر ويتأهل لربع نهائي كأس العالم للأندية انتهت كأس العالم للأندية - إنتر (0)-(2) فلومينينسي التشكيل - عودة تورام لهجوم إنتر.. وأرياس يقود هجوم فلومينينسي في الجول يكشف المبلغ الذي سيخصم منه لـ الأهلي بعد ضرائب أمريكا بكأس العالم للأندية قمة سعودية إنجليزية بكأس العالم للأندية.. إنزاجي يبحث عن الثأر من جوارديولا بدون ذخيرته هاوسن: لا أهتم كثيرا بآراء الجماهير.. ويمكننا الفوز على يوفنتوس كارباخال: أصبحت جاهزا للعب.. ومستعد للمشاركة حتى كحارس مرمى
أخر الأخبار
لاوتارو: نريد لاعبين بعقليات كبيرة في إنتر.. ومن لا يريد البقاء عليه الرحيل 31 دقيقة | كأس العالم للأندية
رحيل أجوستي وتعيين ديفيز.. الأهلي يعلن تشكيل الأجهزة الفنية للنشاط الرياضي 46 دقيقة | رياضات أخرى
خبر في الجول - كهرباء الإسماعيلية يتمم اتفاقه مع عمر السعيد لضمه في صفقة انتقال حر 50 دقيقة | ميركاتو
أول إقصاء أوروبي.. فلومينينسي يهزم إنتر ويتأهل لربع نهائي كأس العالم للأندية ساعة | كأس العالم للأندية
الأهلي يعلن عدم تفعيل بند شراء يحيى عطية الله ساعة | الكرة المصرية
طبيب الأهلي يكشف طبيعة إصابة طاهر محمد طاهر ساعة | الدوري المصري
هاوسن: سعيد بوجودي في ريال مدريد.. ومبابي يعطينا الإضافة الكبيرة بالمباريات ساعة | كأس العالم للأندية
اتجاه لتلبية رغبته.. مفاوضات تحسم مصير كريستو مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا ويضرب موعدا مع البرتغال في بطولة العالم للشباب 2 كرة يد - موعد مباراة مصر والبرتغال في ربع نهائي بطولة العالم للشباب.. والقناة الناقلة 3 وكيل الحملاوي لـ في الجول: إذا لم يتواصل الأهلي معي مباشرة سأضع الزمالك كأولوية 4 كرة يد – سنواجه ألمانيا مجددا.. مصر تتفوق على سلوفينيا في بطولة العالم للشباب
/articles/508391/هاوسن-سعيد-بوجودي-في-ريال-مدريد-ومبابي-يعطينا-الإضافة-الكبيرة-بالمباريات