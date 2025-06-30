اتجاه لتلبية رغبته.. مفاوضات تحسم مصير كريستو مع الأهلي

الإثنين، 30 يونيو 2025 - 23:28

كتب : FilGoal

محمد الضاوي "كريستو" - الأهلي

كشف محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي عن اتجاه النادي للموافقة على رحيل التونسي محمد الضاوي كريستو.

وقال يوسف في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: "كريستو انتهت إعارته للصفاقسي وتلقى عرضا للانتقال إلى نادي النجم الساحلي وجار التفاوض لحسم هذا الأمر".

وأضاف "هناك اتجاه لتلبية رغبة اللاعب بالعودة إلى ناديه السابق".

أخبار متعلقة:
الأهلي يكشف مستقبل رضا سليم طبيب الأهلي يكشف حالتي ياسر إبراهيم ومروان عطية الأهلي يكشف حقيقة رحيل أفشة وحسين الشحات بينهم إمام عاشور.. الأهلي ينوي تعديل عقود عدد من لاعبي الفريق

وانضم كريستو لصفوف الأهلي مطلع عام 2023 قادما من النجم الساحلي التونسي.

ولعب كريستو البالغ من العمر 21 عاما مع الأهلي 15 مباراة فقط في مختلف البطولات بعدد دقائق 455 دقيقة.

ولم ينجح اللاعب في التسجيل لكنه صنع هدفا.

وبدأ كريستو مسيرته في صفوف النجم الساحلي.

وانتقل اللاعب إلى الأهلي في صفقة تم خصم 940 ألف دولار من قيمتها، في تعويض لغرامة مستحقة ضد النجم الساحلي بسبب انتقال سليمان كوليبالي.

وكان الصفاقسي يملك حق شراء اللاعب مقابل مليون دولار بنهاية إعارته.

محمد الضاوي محمد الضاوي كريستو كريستو الأهلي
نرشح لكم
خبر في الجول - كهرباء الإسماعيلية يتمم اتفاقه مع عمر السعيد لضمه في صفقة انتقال حر الأهلي يعلن عدم تفعيل بند شراء يحيى عطية الله طبيب الأهلي يكشف طبيعة إصابة طاهر محمد طاهر خبر في الجول - الباقي الوحيد.. حازم إمام يقترب من الاستمرار في جهاز الزمالك الأهلي يكشف مستقبل رضا سليم طبيب الأهلي يكشف حالتي ياسر إبراهيم ومروان عطية الأهلي يكشف حقيقة رحيل أفشة وحسين الشحات بينهم إمام عاشور.. الأهلي ينوي تعديل عقود عدد من لاعبي الفريق
أخر الأخبار
لاوتارو: نريد لاعبين بعقليات كبيرة في إنتر.. ومن لا يريد البقاء عليه الرحيل 22 دقيقة | كأس العالم للأندية
رحيل أجوستي وتعيين ديفيز.. الأهلي يعلن تشكيل الأجهزة الفنية للنشاط الرياضي 37 دقيقة | رياضات أخرى
خبر في الجول - كهرباء الإسماعيلية يتمم اتفاقه مع عمر السعيد لضمه في صفقة انتقال حر 41 دقيقة | ميركاتو
أول إقصاء أوروبي.. فلومينينسي يهزم إنتر ويتأهل لربع نهائي كأس العالم للأندية 51 دقيقة | كأس العالم للأندية
الأهلي يعلن عدم تفعيل بند شراء يحيى عطية الله ساعة | الكرة المصرية
طبيب الأهلي يكشف طبيعة إصابة طاهر محمد طاهر ساعة | الدوري المصري
هاوسن: سعيد بوجودي في ريال مدريد.. ومبابي يعطينا الإضافة الكبيرة بالمباريات ساعة | كأس العالم للأندية
اتجاه لتلبية رغبته.. مفاوضات تحسم مصير كريستو مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا ويضرب موعدا مع البرتغال في بطولة العالم للشباب 2 كرة يد - موعد مباراة مصر والبرتغال في ربع نهائي بطولة العالم للشباب.. والقناة الناقلة 3 وكيل الحملاوي لـ في الجول: إذا لم يتواصل الأهلي معي مباشرة سأضع الزمالك كأولوية 4 كرة يد – سنواجه ألمانيا مجددا.. مصر تتفوق على سلوفينيا في بطولة العالم للشباب
/articles/508390/اتجاه-لتلبية-رغبته-مفاوضات-تحسم-مصير-كريستو-مع-الأهلي