اتجاه لتلبية رغبته.. مفاوضات تحسم مصير كريستو مع الأهلي

كشف محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي عن اتجاه النادي للموافقة على رحيل التونسي محمد الضاوي كريستو.

وقال يوسف في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: "كريستو انتهت إعارته للصفاقسي وتلقى عرضا للانتقال إلى نادي النجم الساحلي وجار التفاوض لحسم هذا الأمر".

وأضاف "هناك اتجاه لتلبية رغبة اللاعب بالعودة إلى ناديه السابق".

وانضم كريستو لصفوف الأهلي مطلع عام 2023 قادما من النجم الساحلي التونسي.

ولعب كريستو البالغ من العمر 21 عاما مع الأهلي 15 مباراة فقط في مختلف البطولات بعدد دقائق 455 دقيقة.

ولم ينجح اللاعب في التسجيل لكنه صنع هدفا.

وبدأ كريستو مسيرته في صفوف النجم الساحلي.

وانتقل اللاعب إلى الأهلي في صفقة تم خصم 940 ألف دولار من قيمتها، في تعويض لغرامة مستحقة ضد النجم الساحلي بسبب انتقال سليمان كوليبالي.

وكان الصفاقسي يملك حق شراء اللاعب مقابل مليون دولار بنهاية إعارته.