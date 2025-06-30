خبر في الجول - الباقي الوحيد.. حازم إمام يقترب من الاستمرار في جهاز الزمالك

الإثنين، 30 يونيو 2025 - 23:17

كتب : FilGoal

حازم إمام - أحمد سمير - عماد المندوه - الزمالك

واحد فقط من الجهاز الفني السابق لنادي الزمالك يقترب من الاستمرار في موقعه، وذلك بعد إعلان الأبيض عن رحيل الجهاز بقيادة أيمن الرمادي.

وعلم FilGoal.com أن هناك اتجاه لبقاء حازم إمام المدرب المساعد ضمن الجهاز الفني مع المدرب الأجنبي الجديد.

بينما لا يزال موقف الجهاز الإداري غير محسوم حتى الآن.

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وأعلن نادي الزمالك رحيل مدربه أيمن الرمادي عن تدريب الفريق، موجها له الشكر وكامل الجهاز الفني، ووائل القباني مدير الكرة بالنادي.

كذلك رجل الجهاز الطبي للفريق برئاسة محمد أسامة الذي عمل لمدة 8 سنوات مع الأبيض.

وكان الرمادي قد تولى قيادة الزمالك خلفا للبرتغالي جوزيه بيسيرو.

وتوج الرمادي مع الزمالك بكأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.

الرمادي قاد الفريق في 5 مباريات فاز خلالها في مباراتين وتعادل في أخرتين وخسر واحدة.

وعلم FilGoal.com أن البلجيكي يانيك فيريرا بات هو الأقرب لتولي قيادة الزمالك بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين على البنود الشخصية.

ويجري الزمالك مفاوضات في الساعات الأخيرة مع اسم آخر يضعه كأولوية، ولكين إن لم تكلل المفاوضان بينهما بالنجاح، فستكون الحل الجاهز هو التعاقد مع فيريرا.

يانيك فيريرا بليجيكي الجنسية يبلغ من العمر 44 عاما.

وتولى راسينج مولنبيك، وستاندرلييج، وسينت ترويدن بالدوري البلجيكي، والرياض السعودي، وأمونيا نيقوسيا القبرصي، وعمل مساعدا بنادي الشباب السعودي، وجينك البلجيكي.

وتوج المدرب البلجيكي خلال مسيرته ببطولة الكأس مع ستاندرلييج موسم 2015 - 2016، وبطولة دوري الدرجة الثانية البلجيكي مع سينت ترويدن.

وكان نادي مولنبيك البلجيكي آخر محطات يانيك فيريرا التدريبية والتي انتهت في أبريل الماضي.

وتولى فيريرا قيادة الفريق من مارس 2024 وحتى أبريل الماضي.

وقاد فيريرا 31 مباراة في الموسم المنقضي ونجح في تحقيق الفوز 18 مرة مقابل 7 تعادلات و6 هزائم.

الزمالك حازم إمام الدوري المصري
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