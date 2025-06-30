الأهلي يكشف مستقبل رضا سليم

كشف محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي عن مستقبل المغربي رضا سليم جناح الفريق.

وقال يوسف في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: "رضا سليم تلقى العديد من العروض المحلية للشراء والإعارة في الموسم الجديد".

وأوضح "يتم بحث الأمر بما يتماشى مع الرؤية الفنية للفريق ومصلحة اللاعب في نفس الوقت".

ويعد رضا سليم -25 عاما- صاحب أول هدف في تاريخ بطولة الدوري الإفريقي بعدما هز شباك سيمبا التنزاني في المباراة الافتتاحية.

وانضم رضا سليم إلى الأهلي في صيف 2023، ولكنه عانى من الإصابات مع الأحمر.

وانتقل الجناح إلى الأهلي من الجيش الملكي المغربي.

ويعد رضا سليم من ناشئي نادي الرجاء وانتقل منه إلى الجيش الملكي في عام 2017 حيث تدرج حتى وصل للفريق الأول بعد ذلك بعامين.

وخاض رضا سليم 115 مباراة مع الجيش الملكي سجل خلالهم 32 هدفا وصنع 26 آخرين.

وفي الموسم الماضي من الدوري المغربي سجل 11 هدفا وصنع 10 ليقود الفريق للظفر بلقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 2008 والـ13 في تاريخ ناديه.

وفي الكونفدرالية حيث وصل الجيش الملكي لربع النهائي سجل هدفين وصنع أربعة في 10 مباريات.

ولعب رضا سليم 44 مباراة مع الأهلي، وسجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.