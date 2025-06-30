طبيب الأهلي يكشف حالتي ياسر إبراهيم ومروان عطية

أعلن أحمد جاب الله طبي النادي الأهلي حالة لاعبي الفريق مروان عطية وياسر إبراهيم.

وقال جاب الله عبر المركز الإعلامي للنادي: "مروان عطية يخضع لفحوصات طبية جديدة تمهيدا لإجراء جراحة الفتق خلال الأيام القليلة القادمة، إذا عانة من آلام منذ فترة وتم تأجيل الجراحة أكثر من مرة لحاجة الفريق إلى جهوده".

وتابع "ياسر إبراهيم اقترب من التماثل للشفاء بعد إصابته بشد في العضلة الضامة.

وكان ياسر إبراهيم قد تعرض للإصابة خلال المشاركة في كأس العالم للأندية.

وشارك الأهلي في كأس العالم للأندية والمقامة في أمريكا.

وشارك الأهلي في البطولة بمجموعة ضمت كل من بالميراس وإنتر ميامي وبورتو.

وتذيل الأهلي مجموعته برصيد نقطتين.

وتعادل الأهلي في المباراة الأخيرة له ضد بورتو بأربعة أهداف لكل فريق.

وبات الأهلي أول فريق إفريقي يقتنص التعادل أمام فريق أوروبي في أي مسابقة من مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

كما أصبح الأهلي أول فريق إفريقي يسجل 4 أهداف في شباك فريق أوروبي بنفس المباراة.