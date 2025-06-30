الأهلي يكشف حقيقة رحيل أفشة وحسين الشحات

نفى محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي ما تردد عن رحيل حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة عن صفوف الفريق.

وقال يوسف في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: "ما يتردد بخصوص التفريط في اللاعبين حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة لا أساس له من الصحة".

وأضاف "كلاهما قدم الكثير مع الفريق على مدار السنوات الماضية، وحققا مع الأهلي إنجازات عديدة".

وأكمل "ننتظر منهما المزيد من العطاء مع زملائهما في المرحلة القادمة".

وتابع "الثنائي من العناصر التي تتميز بالكفاءة والانضباط، ومن اللاعبين المخلصين".

ويلعب حسين الشحات في صفوف الأهلي منذ صيف 2019، حين انضم إليه قادما من العين الإماراتي.

ويمتد عقد الشحات مع النادي حتى صيف العام القادم 2026.

أما أفشة، فقد انضم في نفس العام 2019 إلى الأهلي قادما من بيراميدز.

ويمتد عقد صانع الألعاب لمدة عامين إضافيين، حتى صيف 2027.