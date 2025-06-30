بينهم إمام عاشور.. الأهلي ينوي تعديل عقود عدد من لاعبي الفريق

الإثنين، 30 يونيو 2025 - 22:54

كتب : FilGoal

إمام عاشور - الأهلي - البنك

كشف محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي عن وجود نية لتعديل عقود العديد من اللاعبين في الفريق.

وقال يوسف في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "هناك نية لتعديل عقود عدد من لاعبي فريق الكرة وفقا للرؤية الفنية".

وأضاف "يأتي ذلك لضمان استقرار ‏الفريق وحاجته في الفترة القادمة".‏

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وأوضح "إمام عاشور لاعب الفريق من بين هذه المجموعة التي نخطط لتعديل عقودها".

وتعرض عاشور لإصابة في افتتاح كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي.

وأنهى الأهلي هذه المباراة بالتعادل السلبي، ثم خسر أمام بالميراس البرازيلي 2-0، ثم تعادل مع بورتو البرتغالي 4-4.

إمام عاشور -27 عاما- انضم لصفوف الأهلي قادما من ميتيلاند الدنماركي في صيف 2023.

وفاز عاشور مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، والدوري المصري مرتين، وكأس السوبر المصري مرتين، وكأس مصر مرة واحدة، وكأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

ويمتد عقد عاشور مع النادي الأحمر إلى صيف 2028.

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