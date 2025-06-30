الزمالك يعلن رحيل أيمن الرمادي عن تدريبه

أعلن نادي الزمالك رحيل مدربه أيمن الرمادي عن تدريب الفريق.

أيمن الرمادي النادي : الزمالك الزمالك

ووجه الزمالك الشكر للمدرب على الفترة التي قضاها في تدريب الفريق.

كما أعلن النادي رحيل الجهاز الفني بالكامل للفريق ووائل القباني مدير الكرة بالنادي.

ورحل أيضا الجهاز الطبي للفريق برئاسة محمد أسامة الذي عمل لمدة 8 سنوات مع الفريق.

وكان الجهاز الفني للزمالك قد تولى تدريبه خلفا لجوزيه بيسيرو المدرب الأسبق للفريق.

وقاد الرمادي، الزمالك للتتويج بكأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.

الرمادي قاد الفريق في 5 مباريات فاز خلالها في مباراتين وتعادل في أخرتين وخسر واحدة.

وعلم FilGoal.com أن البلجيكي يانيك فيريرا بات هو الأقرب لتولي قيادة الزمالك بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين على البنود الشخصية.

ويجري الزمالك مفاوضات في الساعات الأخيرة مع اسم آخر يضعه كأولوية، ولكين إن لم تكلل المفاوضان بينهما بالنجاح، فستكون الحل الجاهز هو التعاقد مع فيريرا.

يانيك فيريرا بليجيكي الجنسية يبلغ من العمر 44 عاما.

وتولى راسينج مولنبيك، وستاندرلييج، وسينت ترويدن بالدوري البلجيكي، والرياض السعودي، وأمونيا نيقوسيا القبرصي، وعمل مساعدا بنادي الشباب السعودي، وجينك البلجيكي.

وتوج المدرب البلجيكي خلال مسيرته ببطولة الكأس مع ستاندرلييج موسم 2015 - 2016، وبطولة دوري الدرجة الثانية البلجيكي مع سينت ترويدن.

وكان نادي مولنبيك البلجيكي آخر محطات يانيك فيريرا التدريبية والتي انتهت في أبريل الماضي.

وتولى فيريرا قيادة الفريق من مارس 2024 وحتى أبريل الماضي.

وقاد فيريرا 31 مباراة في الموسم المنقضي ونجح في تحقيق الفوز 18 مرة مقابل 7 تعادلات و6 هزائم.