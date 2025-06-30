يوسف: الخطيب وريبييرو اجتمعا للاتفاق على معسكر الاستعداد للموسم الجديد

أعلن محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي عن اجتماع بين محمود الخطيب رئيس النادي وخوسي ريبييرو مدرب الفريق.

وقال يوسف عبر المركز الإعلامي للنادي: "محمود الخطيب حرص على الاجتماع مع خوسيه ريبيرو في حضوري وتم الاتفاق على كافة الأمور الخاصة للاستعداد للموسم الجديد، وإقامة معسكر إعداد للفريق قبل انطلاق الموسم".

وكان ريبييرو قد تولى تدريب الأهلي قبل بداية كأس العالم للأندية 2025.

وودع الأهلي كأس العالم من دور المجموعات بعد التعادل في مباراتين وخسارة مباراة.

وكان الأهلي قد توج بالدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي بعد صراع استمر حتى الجولة الأخيرة من بيراميدز.

وشارك الأهلي في البطولة بمجموعة ضمت كل من بالميراس وإنتر ميامي وبورتو.

وتذيل الأهلي مجموعته برصيد نقطتين.

وتعادل الأهلي في المباراة الأخيرة له ضد بورتو بأربعة أهداف لكل فريق.

وبات الأهلي أول فريق إفريقي يقتنص التعادل أمام فريق أوروبي في أي مسابقة من مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

كما أصبح الأهلي أول فريق إفريقي يسجل 4 أهداف في شباك فريق أوروبي بنفس المباراة.