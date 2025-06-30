الأهلي يعلن تشكيل قطاع ناشئين الموسم الجديد

الإثنين، 30 يونيو 2025 - 22:34

كتب : FilGoal

الأهلي - شعار - بيان

أعلن محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي تشكيل قطاع الناشئين للموسم الجديد.

وجاء ذلك بالتنسيق مع وليد سليمان نائب المدير الرياضي لقطاع الناشئين، بعد الاجتماع الذي جرى مع لجنة التخطيط بحضور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وجاء تشكيل الأجهزة الفنية للقطاع الخاص بموسم 2025\2026 كالتالي:

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سامر عبدالرحمن مديرًا فنيًا لفريق تحت 20 سنة.

هاني العقبي مديرًا فنيًا لفريق تحت 18 سنة.

زياد عبدالكريم مديرًا فنيًا لفريق تحت 17 سنة.

محمد عز مديرًا فنيًا لفريق تحت 16 سنة.

أحمد فهيم مديرًا فنيًا لفريق تحت 15 سنة.

محمد رجب مديرًا فنيًا لفريق تحت 14 سنة.

ممدوح عبيد مديرًا فنيًا لفريق تحت 13 سنة.

وودع الأهلي كأس العالم للأندية، بعدما حقق الفريق المركز الأخير بنقطتين في المجموعة الأولى التي ضمت كل من: إنتر ميامي وبالميراس وبورتو

الأهلي سامر عبد الرحمن هاني العقبي
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