موندو ديبورتيفو: باو فيكتور يقترب من الرحيل عن برشلونة على سبيل الإعارة

الإثنين، 30 يونيو 2025 - 22:24

كتب : FilGoal

باو فيكتور

شددت وسائل الإعلام الإسبانية، عن اقتراب رحيل الإسباني باو فيكتور مهاجم برشلونة.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، أن المهاجم الإسباني يريد الرحيل كإعارة للحصول على دقائق لعب أكثر.

ويهتم ريال بيتيس وإشبيليه بشكل كبير بالحصول على خدمات اللاعب.

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ويميل نادي برشلونة لإعارة المهاجم الإسباني لريال بيتيس لسببين، العلاقة المميزة بين الطرفين وتحقيق شروط برشلونة بدفع مرتب اللاعب بشكل كامل فترة الإعارة.

ويعمل برشلونة على إنهاء كل شيء قبل عودة الفريق إلى تحضيرات الموسم الجديد 13 يوليو.

وينتهي عقد باو فيكتور مع برشلونة صيف 2029.

وشارك مع برشلونة الموسم الماضي في 29 مباراة تمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف.

وحقق مع برشلونة هذا الموسم ثلاثة بطولات محلية الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني.

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