موندو ديبورتيفو: باو فيكتور يقترب من الرحيل عن برشلونة على سبيل الإعارة
الإثنين، 30 يونيو 2025 - 22:24
كتب : FilGoal
شددت وسائل الإعلام الإسبانية، عن اقتراب رحيل الإسباني باو فيكتور مهاجم برشلونة.
باو فيكتور
النادي : برشلونة
وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، أن المهاجم الإسباني يريد الرحيل كإعارة للحصول على دقائق لعب أكثر.
ويهتم ريال بيتيس وإشبيليه بشكل كبير بالحصول على خدمات اللاعب.
ويميل نادي برشلونة لإعارة المهاجم الإسباني لريال بيتيس لسببين، العلاقة المميزة بين الطرفين وتحقيق شروط برشلونة بدفع مرتب اللاعب بشكل كامل فترة الإعارة.
ويعمل برشلونة على إنهاء كل شيء قبل عودة الفريق إلى تحضيرات الموسم الجديد 13 يوليو.
وينتهي عقد باو فيكتور مع برشلونة صيف 2029.
وشارك مع برشلونة الموسم الماضي في 29 مباراة تمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف.
وحقق مع برشلونة هذا الموسم ثلاثة بطولات محلية الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني.
نرشح لكم
آس: إريك جارسيا ومستقبل مجهول مع برشلونة يجنب الكبار الصدام المبكر.. تعديل في نظام كأس ملك إسبانيا التضارب مستمر.. خبر فشل صفقة ويليامز "مسرب من داخل برشلونة" لأغراض شخصية أتليتكو مدريد يعلن رحيل أزبيليكويتا وماندافا "لهجة اللاعب تغيرت".. موندو ديبورتيفو: تعثر مفاوضات برشلونة لضم نيكو ويليامز برسالة مؤثرة.. ساؤول يودع إشبيلية ويستعد للعودة لأتليتكو مدريد ماركا: الكشف عن مدة عقد فينيسيوس الجديد.. وسبب تأخير التجديد سيرتديه يامال.. الكشف عن موعد إعلان منح القميص رقم 10 في برشلونة