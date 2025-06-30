آس: إريك جارسيا ومستقبل مجهول مع برشلونة

أعربت وسائل الإعلام الإسبانية، أن الإسباني إيريك جارسيا مدافع برشلونة ينتظر تحديد مستقبله.

إيريك جارسيا النادي : جيرونا برشلونة

وأفادت "آس" الإسبانية، أن اللاعب الإسباني كان قريبًا من تجديد عقده، لكن الآن بات مستقبله مع برشلونة محل شك.

ووفقا للصحيفة فإن إيريك جارسيا ينتظر عودة الفريق للتدريبات للتحدث مع الألماني هانز فليك المدير الفني لبرشلونة لمعرفة مستقبله مع النادي الكتالوني.

وينتظر نادي برشلونة تحديد الأولويات وفي حالة التعاقد مع مدافع جديد فقد يرحل إيريك جارسيا.

وينتهي عقد جارسيا مع برشلونة صيف 2026.

وشارك اللاعب مع برشلونة في 44 مباراة، تمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة 3 أهداف.

وحقق مع برشلونة هذا الموسم ثلاثة بطولات محلية الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني.