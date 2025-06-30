قرار نهائي.. الأهلي يحسم مستقبل وسام أبو علي

الإثنين، 30 يونيو 2025 - 22:11

كتب : FilGoal

احتفال وسام أبو علي هدف الأهلي ضد بورتو

حسم محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي مستقبل المهاجم وسام أبو علي مع الفريق الأحمر.

وقال يوسف في تصريحات نشرتها الصفحات الرسمية للنادي الأهلي: "الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق تلقى العديد من العروض خلال الأيام الماضية".

وأضاف "بعد الاجتماع الثلاثي الذي جمع محمود الخطيب رئيس النادي، والمدير الرياضي، وخوسيه ريبييرو المدير الفني، تقرر عدم التفريط في وسام أبو علي وفقًا للرؤية الفنية وحاجة الفريق إلى جهوده خلال المرحلة القادمة".

أخبار متعلقة:
مصدر مقرب من وسام يكشف لـ في الجول حقيقة زيادة راتبه مع الأهلي وسام أبو علي: استمتعت بكل لحظة.. وجماهير الأهلي منحتنا شعورا كأننا على أرضنا بـ"الهاتريك" في بورتو.. وسام أبو علي يعادل رقم الأسطورة بيليه الصامد منذ 62 عاما

وانضم وسام أبو علي للنادي الأهلي في يناير 2024 قادما من سيريس السويدي.

وتوج وسام أبو علي بألقاب الدوري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا، والسوبر المصري، بالإضافة إلى كأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

وسجل وسام أبو علي 3 أهداف "هاتريك" أمام بورتو في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في كأس العالم للأندية.

ويعد "هاتريك" وسام هو الأول للاعب من فريق غير أوروبي في شباك فريق أوروبي في بطولة رسمية منذ عام 1962.

بالتحديد منذ أن سجل الأسطورة الراحل بيليه هاتريك لفريقه سانتوس في شباك بنفيكا البرتغالي، في نهائي بطولة إنتركونتيننتال التي كانت تقام في ذلك الوقت بين بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية.

الهاتريك هو السادس على الإطلاق في تاريخ كأس العالم للأندية، والثاني للاعبين العرب بعد الليبي حمدو الهوني مع الترجي التونسي في 2019.

قائمة مسجلي الهاتريك في كأس العالم للأندية:

1- لويس سواريز (برشلونة 3-0 جوانجزو إيفرجراند) - نصف نهائي 2015

2- كريستيانو رونالدو (ريال مدريد 4-2 كاشيما أنتلرز) - نهائي 2016

3- جاريث بيل (ريال مدريد 3-0 كاشيما أنتلرز) - نصف نهائي 2018

4- حمدو الهوني (الترجي 6-2 السد) - مباراة المركز الخامس 2019

5- جمال موسيالا (بايرن ميونيخ 10-0 أوكلاند سيتي) - دور المجموعات 2025

6- وسام أبو علي (الأهلي 4-4 بورتو) - دور المجموعات 2025.

وسام أبو علي الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
الأهلي يعلن عدم تفعيل بند شراء يحيى عطية الله طبيب الأهلي يكشف طبيعة إصابة طاهر محمد طاهر اتجاه لتلبية رغبته.. مفاوضات تحسم مصير كريستو مع الأهلي خبر في الجول - الباقي الوحيد.. حازم إمام يقترب من الاستمرار في جهاز الزمالك الأهلي يكشف مستقبل رضا سليم طبيب الأهلي يكشف حالتي ياسر إبراهيم ومروان عطية الأهلي يكشف حقيقة رحيل أفشة وحسين الشحات بينهم إمام عاشور.. الأهلي ينوي تعديل عقود عدد من لاعبي الفريق
أخر الأخبار
الأهلي يعلن عدم تفعيل بند شراء يحيى عطية الله 12 دقيقة | الكرة المصرية
طبيب الأهلي يكشف طبيعة إصابة طاهر محمد طاهر 25 دقيقة | الدوري المصري
هاوسن: سعيد بوجودي في ريال مدريد.. ومبابي يعطينا الإضافة الكبيرة بالمباريات 26 دقيقة | كأس العالم للأندية
اتجاه لتلبية رغبته.. مفاوضات تحسم مصير كريستو مع الأهلي 36 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الباقي الوحيد.. حازم إمام يقترب من الاستمرار في جهاز الزمالك 47 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يكشف مستقبل رضا سليم 54 دقيقة | الدوري المصري
طبيب الأهلي يكشف حالتي ياسر إبراهيم ومروان عطية 57 دقيقة | الكرة المصرية
الأهلي يكشف حقيقة رحيل أفشة وحسين الشحات ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا ويضرب موعدا مع البرتغال في بطولة العالم للشباب 2 كرة يد - موعد مباراة مصر والبرتغال في ربع نهائي بطولة العالم للشباب.. والقناة الناقلة 3 وكيل الحملاوي لـ في الجول: إذا لم يتواصل الأهلي معي مباشرة سأضع الزمالك كأولوية 4 كرة يد – سنواجه ألمانيا مجددا.. مصر تتفوق على سلوفينيا في بطولة العالم للشباب
/articles/508378/قرار-نهائي-الأهلي-يحسم-مستقبل-وسام-أبو-علي