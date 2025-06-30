قرار نهائي.. الأهلي يحسم مستقبل وسام أبو علي

حسم محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي مستقبل المهاجم وسام أبو علي مع الفريق الأحمر.

وقال يوسف في تصريحات نشرتها الصفحات الرسمية للنادي الأهلي: "الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق تلقى العديد من العروض خلال الأيام الماضية".

وأضاف "بعد الاجتماع الثلاثي الذي جمع محمود الخطيب رئيس النادي، والمدير الرياضي، وخوسيه ريبييرو المدير الفني، تقرر عدم التفريط في وسام أبو علي وفقًا للرؤية الفنية وحاجة الفريق إلى جهوده خلال المرحلة القادمة".

وانضم وسام أبو علي للنادي الأهلي في يناير 2024 قادما من سيريس السويدي.

وتوج وسام أبو علي بألقاب الدوري مرتين، ودوري أبطال إفريقيا، والسوبر المصري، بالإضافة إلى كأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

وسجل وسام أبو علي 3 أهداف "هاتريك" أمام بورتو في الجولة الأخيرة لدور المجموعات في كأس العالم للأندية.

ويعد "هاتريك" وسام هو الأول للاعب من فريق غير أوروبي في شباك فريق أوروبي في بطولة رسمية منذ عام 1962.

بالتحديد منذ أن سجل الأسطورة الراحل بيليه هاتريك لفريقه سانتوس في شباك بنفيكا البرتغالي، في نهائي بطولة إنتركونتيننتال التي كانت تقام في ذلك الوقت بين بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية.

الهاتريك هو السادس على الإطلاق في تاريخ كأس العالم للأندية، والثاني للاعبين العرب بعد الليبي حمدو الهوني مع الترجي التونسي في 2019.

قائمة مسجلي الهاتريك في كأس العالم للأندية:

1- لويس سواريز (برشلونة 3-0 جوانجزو إيفرجراند) - نصف نهائي 2015

2- كريستيانو رونالدو (ريال مدريد 4-2 كاشيما أنتلرز) - نهائي 2016

3- جاريث بيل (ريال مدريد 3-0 كاشيما أنتلرز) - نصف نهائي 2018

4- حمدو الهوني (الترجي 6-2 السد) - مباراة المركز الخامس 2019

5- جمال موسيالا (بايرن ميونيخ 10-0 أوكلاند سيتي) - دور المجموعات 2025

6- وسام أبو علي (الأهلي 4-4 بورتو) - دور المجموعات 2025.