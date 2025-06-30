انتهت كأس العالم للأندية - إنتر (0)-(2) فلومينينسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر ضد فلومينينسي في دور الـ16 من كأس العالم للأندية.

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انتهت

ق 90+3: جووووووول هيركوليز من تسديدة أرضية خارج منطقة الجزاء.

ق 83: لاوتارو يسدد كرة في القائم.

ق 82: لاوتارو يسدد كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء وتصدى لها فابيو.

ق 80: تسديدة أرضية من لاوتارو داخل منطقة الجزاء أمسكها الحارس بسهولة

ق 75: تسديدة من ديماركو من ركلة حرة مباشرة بعيدة عن المرمى بقليل.

ق 69: دي فري يهدر داخل الـ6 ياردات.

ق 62: تسديدة خارج منطقة الجزاء من أرياس وتصدى لها سومر.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 39: هدف من رأسية إجناسيو لاعب فلومينينسي لكن لم يحتسب بداعي التسلل

ق 29: تسديدة قوية من جون أرياس خارج منطقة الجزاء تصدى لها سومر ثم ارتدت إلى صامويل خافيير وسددها خارج المرمى.

ق 10: تسديدة قوية من فيديريكو ديماركو تصدى لها حارس فلومينينسي.

ق 3: جووووووووول كانو بعد رأسية.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل