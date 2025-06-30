انتهت كأس العالم للأندية - إنتر (0)-(2) فلومينينسي
الإثنين، 30 يونيو 2025 - 21:53
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر ضد فلومينينسي في دور الـ16 من كأس العالم للأندية.
لمتابعة المباراة من هنا
--------------------------------
انتهت
ق 90+3: جووووووول هيركوليز من تسديدة أرضية خارج منطقة الجزاء.
ق 83: لاوتارو يسدد كرة في القائم.
ق 82: لاوتارو يسدد كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء وتصدى لها فابيو.
ق 80: تسديدة أرضية من لاوتارو داخل منطقة الجزاء أمسكها الحارس بسهولة
ق 75: تسديدة من ديماركو من ركلة حرة مباشرة بعيدة عن المرمى بقليل.
ق 69: دي فري يهدر داخل الـ6 ياردات.
ق 62: تسديدة خارج منطقة الجزاء من أرياس وتصدى لها سومر.
انطلاق الشوط الثاني
استراحة
ق 39: هدف من رأسية إجناسيو لاعب فلومينينسي لكن لم يحتسب بداعي التسلل
ق 29: تسديدة قوية من جون أرياس خارج منطقة الجزاء تصدى لها سومر ثم ارتدت إلى صامويل خافيير وسددها خارج المرمى.
ق 10: تسديدة قوية من فيديريكو ديماركو تصدى لها حارس فلومينينسي.
ق 3: جووووووووول كانو بعد رأسية.
انطلاق المباراة
بداية المباراة بعد قليل