خبر في الجول – رجم يستعد لإجراء الفحوصات الطبية للانضمام لـ مودرن سبورت

يستعد الجزائري آدم رجم لاعب شبيبة القبائل السابق لإجراء الفحوصات الطبية قبل الانضمام إلى مودرن سبورت.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب سيصل القاهرة فجر الثلاثاء ثم سيجري الفحوصات الطبية لإتمام إجراءات انضمامه.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن مودرن سبورت اتفق مع اللاعب الجزائري لضمه لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع شبيبة القبائل.

وانتهى عقد الجناح الأيسر مع شبيبة القبائل بنهاية الموسم المنقضي.

وشارك اللاعب الباغ من العمر 28 عاما في 21 مباراة رفقة شبيبة القبائل في الموسم المنقضي وصنع هدفا دون أن يسجل أي هدف.

ولعب رجم مع شبيبة القبائل بواقع 923 دقيقة.

وإجمالا لعب رجم 63 مباراة مع شبيبة القبائل وسجل 6 أهداف وصنع هدفين.

وانضم رجم إلى شبيبة القبائل في شتاء 2023 قادما من برادو.

وفي حال إتمام الصفقة بشكل رسمي، ستكون هذه التجربة هي الأولى لرجم خارج الدوري الجزائري.